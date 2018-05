Rob Vanoudenhoven over zijn aan alcohol verslaafde vader: "We hebben veel mot gehad" LVB

30 mei 2018

23u20 142 TV Presentator Rob Vanoudenhoven had zichzelf beloofd 'niet te gaan bleiten' tijdens Bedgeheimen in 'Gert Late Night' op VIER, maar hij deed het tóch. Het werd hem even te veel toen hij vertelde over zijn alcoholverslaafde vader. Rob heeft ooit gewenst dat zijn vader dood was maar hunkerde tegelijkertijd zo hard naar de waardering van zijn papa.

"Ik weet wat het is om arm te zijn", vertelt Rob in Bedgeheimen. "We zaten helemaal aan de grond, 'hadden geen nagel om aan ons gat te krabben' maar mijn vader had wél een wapen gekocht. Op een nacht hoorde ik mijn moeder roepen in haar slaapkamer. Mijn vader sleurde haar aan haar haren uit bed en met het wapen tegen haar slaap vroeg hij haar 'waar is dat andere pistool?'. Daarna heeft mijn moeder beslist dat het gedaan was. Dat was de gelukkigste dag van mijn leven. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik veertien was. Mijn moeder bleef met drie kinderen achter."

"Mijn vader was een zware alcoholicus. We hebben 'heel veel mot gehad'. Ik wéét dat hij mijn moeder doodgraag zag, maar de drank was zijn eerste vrouw. Ik heb mijn vader heel lang niet meer willen zien. Op een dag had hij beslist om zelfmoord te plegen. Hij zou tegen een telefoonpaal rijden maar tien, vijftien meter voor die paal zag ik de remlichten. Ik dacht: 'Ge moet gas geven!' Ik had er echt genoeg van."

Vlinders

En toch, toen Rob als competitieloper deelnam aan het Belgisch kampioenschap op de Heizel en zijn vader kwam kijken, liep Rob een van zijn beste wedstrijden ooit. Hij behaalde zilver. "Alsof ik vlinders in mijn buik had", vertelt hij in Bedgeheimen. Waarmee Rob duidelijk maakt dat een vader een van de belangrijkste mensen in het leven van een zoon blijft, ook al is die vader dan een zware alcoholicus. "Ik weet niet of ik hem mis", zegt Rob. "Ik babbel soms wel met hem en ik heb het gevoel dat hij me hoort, ja."

Na zo'n jeugd wist Vanoudenhoven niet goed hoe hij zelf kinderen moest opvoeden. "Ik heb veel geleerd van Anita", geeft hij toe. Rob heeft een zoon Dries en een dochter Emma, bij wie verstandelijk alles in orde is maar ze zit in een rolstoel en is constant afhankelijk van de hulp van anderen. Emma ervaart haar beperking wel niet als een beperking, blijkt tijdens het VIER-progrmma. "Ze is een geweldig optimistisch kind. We lachen heel wat af. Ik hoop dat ze oud, heel oud wordt, maar dat ze eerder gaat dan ik. En dat ik de dag erna ga. Doodgaan voor zij is gestorven, is een nachtmerrie".