Rik Verheye toont zijn beste imitatie van een Limburger DBJ

18u41

Bron: SBS 1

In de derde aflevering van de eerste finaleweek zitten Rik Verheye en Stefaan Degand in de jury. Beide heren komen uit West-Vlaanderen, maar Joke Emmers is een fiere Limburger en daar mag je niet mee spotten. De jury belooft geen moppen te maken, maar ze kunnen het niet laten om even te spotten. Meer krijg je te zien vanavond om 21u25.

SBS Rik Verheye en Stefaan Degand