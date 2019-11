Rik Torfs hoopt Paus te strikken voor zijn VRT-reeks over het Vaticaan MVO

06 november 2019

Bron: NB 0 TV In de herfst van 2021 zal ‘Het Vaticaan’ te zien zijn op Canvas. Het wordt een reeks waarin KU Leuven-hoogleraar en kerkjurist Rik Torfs zelf interviews zal afnemen om een beeld te schetsen van het leven binnen het Vaticaan.

Torfs belooft een kritische reeks, al zoekt hij de sensatie niet op, zo zegt hij in het Nieuwsblad. “We willen de grote thema’s aankaarten, zoals de macht van het Vaticaan, de ­financiën, de ­positie van de vrouw, de dissidentie en het profiel van een paus. Dat laatste zal de climax worden waar de documentaire naartoe werkt: hoe word je paus?”

Je raadt het al: Torfs hoop dus op een interview met de Paus himself. “Dat moet je omzichtig en diplomatisch aanpakken. Daarom starten we met de interviews met kardinalen en andere gezagsdragers om hopelijk via een gesprek met de paus het plaatje compleet te maken.”