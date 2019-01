Rijkdom van sterren maakte ‘MTV Cribs’ groot, bijna 20 jaar later blijkt hele show één grote leugen TDS

14 januari 2019

10u19 3 TV “What’s up MTV, welcome to my crib”. Wie kent de bekende oneliner niet? Het Amerikaanse televisieprogramma ‘MTV Cribs’, waarin allerlei beroemdheden uit Hollywood een inkijk gunden in hun luxueuze en peperdure optrekjes, was razend populair. Nu, bijna 20 jaar na de eerste uitzending, blijkt de hele reeks opgezet spel.

Ozzy Osbourne kreeg in 2000 de eer om in de allereerste aflevering van ‘MTV Cribs’ de kijker rond te leiden in zijn prachtige villa in Los Angeles. De uitzending werd zo succesvol, dat MTV al snel besloot het ene vervolg na het andere te breien op de reeks. Achter de schermen bleek het er echter compleet anders aan toe te gaan dan tot nu toe werd gedacht.

De bal ging aan het rollen, toen zangeres JoJo een van de afgelopen dagen plots bekende dat ze destijds het huis van haar opa had ‘geleend’ voor ‘Cribs’. “Ik was constant op tour, dus ik leefde eigenlijk in hotels en uit een reiskoffer. Dat was mijn huis niet, en dat waren niet mijn spullen. Alles was van mijn opa. En alles was dus ook gelogen”, klonk het.

(Lees verder onder de video)

In scène gezet

Al snel bleek dat zowat alles in ‘MTV Cribs’ in scène werd gezet. De huizen die getoond werden in de reeks, werden in heel wat gevallen gewoon voor één dag gehuurd, om er de aflevering in te kunnen blikken. Zo was het huis van rapper Ja Rule helemaal niet zijn eigendom, maar ging het om een pand dat de muzikant een dag voordien gehuurd had om er een feestje te kunnen organiseren. De eigenaar van het huis diende klacht in toen de informatie hem ter ore kwam.

Ook bij Robbie Williams kreeg de kijker valse beelden te zien. Hij gebruikte zelfs geen echt huis voor de opnames, maar een filmset, en huurde enkele acteurs in die zijn team butlers moesten voorstellen. Rapper Redman wóu dan weer zijn eigen huis gebruiken, maar werd naar eigen zeggen door MTV op de vingers getikt. “Ze wilden iets mooiers. Ze wilden een huis met een dubbele deur die ik kon openzwaaien. Mijn eigen woonst was veel kleiner, en ik had geen tijd om grondig te poetsen”.

Luxewagens

Er werd niet enkel creatief omgegaan met de woningen van de sterren, maar ook met hun auto’s. De sportwagens waar 50 cent in zijn episode mee uitpakte, bleken stuk voor stuk gehuurd te zijn. Hetzelfde verhaal bij acteur en rapper Shad Gregory Moss, artiestennaam Bow Wow: ook bij hem werden alle wagens gehuurd.

MTV heeft nog niet gereageerd op de onthullingen.