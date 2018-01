Ricky Gervais tekent voor tweede Netflix-show MVO

Bron: ANP 0 Andy Kropa/Invision/AP Ricky Gervais krijgt tweede Netflix-show. TV Ook de volgende stand-upshow van Ricky Gervais zal te zien zijn op Netflix. De streamingdienst maakte dinsdag bekend dat het de rechten van de nog titelloze show heeft gekocht.

De voorstelling waar Ricky momenteel mee rondtoert, 'Humanity', is binnenkort te zien op Netflix. De Brit speelde de show in september twee keer in een uitverkocht AFAS Live, en keert daar in februari nog een keer terug met 'Humanity'.

In een verklaring liet de komiek weten uit te kijken naar een verdere samenwerking met de streamingservice. "Ik kan niet wachten tot 'Humanity' wordt uitgezonden zodat ik weer kan werken aan een gloednieuwe show. Stand-up is nu mijn favoriete passie, dus het is geweldig dat ik langs honderden mooie steden kan toeren en het dan nog eens wordt gestreamd op het grootste platform ter wereld."