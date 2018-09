Richard Madden kreeg "amper iets" voor zijn rol als Robb Stark in 'Game Of Thrones': "Mensen denken dat ik rijk ben, maar nee" MVO

03 september 2018

13u33 0 TV Richard Madden (32) speelde de intussen overleden Robb Stark in 'Game Of Thrones'. Hoeveel vele kijkers denken dat hij daar rijk mee is geworden, is het tegendeel waar.

"Mensen denken dat ik steenrijk ben, maar dat is helemaal niet waar," legt Madden uit. "Toen ik auditie deed voor 'Game Of Thrones' was ik nog maar 22 en had ik niets op mijn CV staan. Wel, ik werd naargelang betaald."

Gelukkig voor hem is het tij nu gekeerd. In de nieuwe BBC-serie 'Bodyguard' speelt hij de hoofdrol. Zijn personage, David Budd, is een bodyguard die een romantische relatie met de Minister van Binnenlandse Zaken begint.

De reeks loopt nog maar voor 3 afleveringen en is nu al razend populair. De enige die zich tot nu toe negatief over de show uitsprak was de échte Eerste Minister, Theresa May.

"Ik krijg nu wel een mooi loon uitbetaald," knikt Madden. "Mijn co-actrice Keeley Hawes verdient nog meer, maar dat maakt me niets uit, hoor."