Richard Gere in eerste tv-rol in dertig jaar TC

23 mei 2018

11u11 1 TV Ook Richard Gere is niet ongevoelig voor trends. Hij is de zoveelste Hollywoodster die het witte doek (even) inruilt voor tv. Hij zal een hoofdrol spelen in de nieuwe BBC-reeks 'MotherFatherSon'. Zijn eerste tv-rol in dertig jaar.

'MotherFatherSon', een nieuwe miniserie van de BBC, kan uitpakken met een grote naam. Richard Gere (68) zal de rol spelen van een charismatische Amerikaanse zakenman die zich als een selfmade man heeft opgewerkt tot grote baas van mediabedrijven in Londen en de rest van de wereld. Naast Gere zullen ook 'Peaky Blinders'-ster Helen McCrory en Billy Howle (uit 'Dunkirk') in de serie te zien zijn. Richard zegt in de wolken te zijn met het project. "Het is bijna dertig jaar geleden dat ik voor het laatst voor televisie werkte", zegt hij. "Dat ik dat nu bij de meest gerespecteerde zender ter wereld kan doen stemt me uitermate gelukkig." Richards laatste opdracht voor tv was een gastrol in de politiereeks 'Kojak'.