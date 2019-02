René uit ‘De Wereld Rond Met 80-jarigen’ reist met de foto van zijn overleden vrouw: “Onze reis naar Hollywood is er nooit van gekomen” Davy Vander Poorten

28 februari 2019

06u00

Bron: Story 0 TV Met zijn 85 lentes is René de oudste deelnemer uit ‘De Wereld Rond Met 80-jarigen’. “Samen met mijn vrouw had ik al een paar keer gevlogen, maar altijd binnen Europa”, vertelt de Limburger. “Haar verliezen was het ergste dat mij kon overkomen.”

René is een opmerkelijk figuur in het toch al bonte gezelschap van tachtigers dat met Sieg De Doncker en Olga Leyers de wereld rondreist. Hij laat zich steevast zien met een handycam, om alle herinneringen vast te leggen op beeld. Dat resulteerde in René TV, een videodagboek op de VTM-website waarop je ook de avonturen van de reizigers achter de schermen kunt volgen. “Toen we aan de reis begonnen, kreeg ik van de productie een camera in mijn handen geduwd met de vraag of ik tijdens de reis enkele leuke, authentieke beelden van de groep wou nemen”, vertelt René. “Ik ben nog redelijk goed mee met moderne technologieën dus ik heb uiteraard geen nee gezegd.”

