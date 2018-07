Renaat Schotte verslaat zijn twintigste tour: "Opwinding, adrenaline, extase. De Tour is net een pretpark" MC

24 juli 2018

07u30 0 TV Aan de start steekt hij steevast z'n micro onder de neus van de mannen die die dag de koers gaan maken. En aan de aankomst staat hij paraat om oog in oog te staan met het stof en het snot van die toppers na een dag afzien. Renaat Schotte is ook dit jaar voor de VRT vliegende reporter in de Ronde van Frankrijk - zijn 20ste al. "De Tour blijft een geweldig circus."

Dat Renaat Schotte in het wielerleven zou terechtkomen, stond in de sterren geschreven. Zijn ouders gaven hem immers de voornamen Renaat André José mee. "Goed gevonden, maar het heeft uiteraard niks te maken met André Meganck, die jarenlang de rechterhand was van Michel Wuyts, en ook niks met José De Cauwer, diens co-commentator. Zoals dat vroeger ging, zijn het gewoon de namen van mijn grootouders. Maar ik ben wel geboren op de dag dat de Tour in 1968 is gestart. En, pour la petite histoire, minder dan twee uur na mijn geboorte maakte mijn moeder al een steak saignant soldaat. Een echt rennersontbijt. (lacht)"

Marathon van 47 dagen

Renaat zit in een lommerrijk plekje in het 'Village de Départ', de vipzone aan de start. Hij werd vorige maand 50, is al 20 jaar aan de slag bij de VRT en is bezig aan zijn 20ste Tour. "Veel ronde getallen, maar ik heb niet zo veel met cijfers", zegt hij. "Vijftig worden vond ik wel confronterend. Het besef dat de renners die hier nu rondrijden mijn kinderen zouden kunnen zijn, is hallucinant. Ik voel me mentaal, vrees ik, niet veel ouder dan hen. Mijn vrouw zegt dikwijls dat ik nog een kind ben.

