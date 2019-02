Relatiecrisis voor Annelies en Joris in ‘Blind Getrouwd’, nog voor er sprake was van een relatie (+ wat u allemaal niet op tv zag) MC

25 februari 2019

21u45 0 TV Komt het nog goed tussen Annelies en Joris? Da’s dé hamvraag na de vijfde aflevering van ‘Blind Getrouwd’. Het klettert helemaal niet zo erg als bij Marjolein en Mike vorig jaar, toen instant passioneel geluk een strovuurtje bleek dat gevolgd werd door een diepe crisis en een voortijdige scheiding. Tot nader bericht zijn Annelies en Joris ‘good friends forever’, al durven we ook dat stilaan betwijfelen. Zeker is dat ze hét probleemkoppel van deze reeks zijn. Ook nu schatten we de kansen in van alle koppels.

‘Blind Getrouwd’ gaat na vanavond een versnelling hoger. De roes van het instant huwelijk, het bijhorende feest en het weekje spelevaren in zonnige oorden, is afgerond. De vijf koppels hebben kennis gemaakt met hun tijdelijke appartementen waar ze mogen gaan samenleven en moeten de draad van hun leven, dit keer als gehuwden, weer opnemen. Dat gaat ons vanaf volgende maandag een ander, beter en completer beeld geven van de slaagkansen van de vijf gehuwde koppels.

Het blijft inmiddels een opvallende vaststelling dat elk duo heel erg goed weet waar het mee bezig is. Een groots avontuur, een wetenschappelijk experiment, maar ook een televisieprogramma, waarin ze de hoofdrolspelers zijn en zelf voor beeld en geluid zorgen. En ze hebben duidelijk allemaal goed gekeken naar hun - al dan niet succesvolle - voorlopers. Alleen, het scenario hebben ze vooraf niet kunnen meeschrijven. De ‘wetenschap’ heeft hen een partner toebedeeld. Voor geen van hen was het ‘coup de foudre’, ‘instant love’, ‘match in heaven’. Voor sommigen was het een ‘zeer interessante’ tegenpartij. Voor anderen was er ‘werk aan de winkel’. Voor de uitzondering was er … niets. En dan kunnen zelfs schamele vijf weekjes een haast onnoemelijke lange periode worden. Dat is vrezen we, waar Annelies en Joris in beland zijn. De vaststelling dat het niks wordt en dat je nog een maand moet samenleven.

Annelies en Joris: gaan uit elkaar

Er zijn maar twee mogelijkheden voor leerkracht techniek Annelies en bedrijfsvoerder Joris. Of de vlam schiet na hun huwelijksreis nog in de pan en dan kunnen ze nu met plezier terugkijken naar hun emotioneel gestuntel in de eerste dagen na hun blinde huwelijk. Of ze sukkelen de weken na hun pijnlijke huwelijksreis verder in een relationele crisis. Wat een perfecte match had moeten zijn, is dat blijkbaar absoluut niet. Terwijl Joris het volgende hoofdstuk in hun relatie aankaart, waarbij ze samen gaan wonen, werken, koken en afwassen, maakt Annelies er zich met een grapje vanaf. “Ik was niet af. Ik heb een wasmachine. Die ligt naast me.” Zelf zien we het niet goed komen tussen Annelies en Joris. Zij staat straks alweer voor haar klas, hij in zijn bedrijf. Hoe die twee levens aan elkaar moeten geknoopt worden is ons voorlopig een heel groot raadsel.

Slaagkans: 5 procent

Elke en Tim: blijven samen

Het blijft een feest om naar het openbloeien van Elke en Tim te kijken. Alsof die twee stiekem voor hun huwelijk elkaar al kenden. Ongedwongen, goedlachs, slim en speels. Het zit vaak in de details. De complimentjes die ze elkaar geven, de vrijheid die ze elkaar gunnen, de zin die ze hebben om elkaar beter te leren kennen en de goesting om hun huwelijk verder uit te bouwen. De vaststelling van Elke dat er ‘momentjes’ zijn dat er romantiek in de lucht hangt, was veelbetekenend. Al hadden we halfweg de aflevering even de indruk dat er wat ruis op de verbinding zat tussen de twee gehuwden. Een relationeel dipje. Eventjes toch. Maar dat werd snel weggespeeld met mooie vaststellingen. De leukste kwam van Elke. “Ik voel me vreemd op mijn gemak bij jou. Precies of we elkaar al jaren kennen. Er is niks ergernis. Precies of we een getrouwd koppel zijn.” Maar dan is er de nuchtere Tim die goed doorheeft dat de huwelijksreis maar een eerste stap was in hun relatie. “We zijn klaar voor de volgende stap. Ik wil de Elke uit het dagelijkse leven wel leren kennen.”

Slaagkans: 90 procent

Jolien en Lenny: moment van de waarheid

Beelden zeggen vaak zoveel meer dan woorden. Dan hebben we het niet over de mooiste zonsondergang die je kan dromen, hét prentje van deze aflevering, wel over de verplaatsingen die de koppels in hun auto’s maakten. En die beelden waren confronterend. Terwijl Joke en Stijn in de auto een ernstig gesprek hadden, stond bij Jolien en Lenny de muziek keihard. Da’s de gemakkelijkste manier om stiltes of een moeilijk gesprek te vermijden of te voorkomen. Wat verder in de aflevering gaven beelden van Lenny en Jolien dan weer een positief signaal. Zagen we de twee immers niet handje in handje lopen?

Terug thuis van de huwelijksreis passeerde het koppel bij experte Sybille. Wat we daar hoorden, klonk alarmerend voor de slaagkansen van dit huwelijk. “Onze agenda’s matchen totaal niet”, aldus het koppel. Zelf vond Sybille dat Lenny en Jolien het er voorlopig goed vanaf hadden gebracht. Eerlijk, wij geloven niet echt in hun overlevingskansen.

Slaagkans: 15 procent

Joke en Stijn: een relatie is werken

Een relatie uitbouwen is werken. Hard werken. Vraag het maar aan Stijn en Joke. De twee doen niks overhaast, bouwen gestaag verder. Al staan ze wel open voor avontuur. We schrokken behoorlijk toen de twee in een soort speedboot kropen en hij volgas met zijn Joke op de boeg er vandoor ging. Straffe sloeber, die Stijn, die voor het overige, net als Joke trouwens, de perfecte pasvorm heeft voor de doorsnee Vlaming. Gezien hoe ze hun laatste avond van de huwelijksreis vierden? Heel basic. Op het strand. Handdoekje, flesje wijn, plastic glazen. En, héél belangrijk, een goeie babbel!

Joke en Stijn gaan tijd nodig hebben om de basis van hun huwelijk te gieten. “Het is nog altijd surreëel. We leggen ons geen druk op”, maakte de accountmanager duidelijk. Da’s wellicht de beste strategie voor deze twee nuchtere geesten. Want, zo stelde Stijn vast: “We groeien traag naar elkaar toe en we zetten op dezelfde trein aan dezelfde snelheid.” Eén ding is dan zeker: je kan dan niet botsen. Wel nog ontsporen.

Slaagkans: 75 procent

Line en Victor: weg stroefheid

Het komt wel goed tussen Line en Victor. Hij is geduldig, zij breekt voorzichtig de muren die ze rond haarzelf heeft opgetrokken, steen voor steen weer af. Het is nog steeds zoeken en beetje bij beetje vinden bij deze twee pas gehuwden. Logisch, begrijpelijk en wellicht de juiste manier. Academische benadering kruist de aanpak van de accountmanager. “We doen het rustig, vakkundig. Geen gêne, geen schroom.” En dan durven wij stilaan meer inzetten op hun slaagkansen. Opvallend trouwens dat Line en Victor helemaal niet prominent in de aflevering zaten. Is dat nu een goed of een minder goed teken?

Slaagkans: 55 procent

De opvallendste quotes

Elke (over Tim): “Ik krijg eigenlijk veel complimentjes van Tim. Niet te veel zodat het verrassend en leuk blijft.”

Annelies (over Joris): “Joris is een heel enthousiaste persoon. Ik kan het inmiddels ook als speels omschrijven. Hij kan zot uit de hoek komen.”

Line (over zichzelf): “Ik ben uiterlijk misschien wel een vrolijke, maar innerlijk ga ik muren bouwen. De grootste uitdaging in onze relatie ben ikzelf. Ik moet mij openstellen.”

Annelies (over Joris): “Het is voor Joris heel zwaar op dit moment om te beseffen dat hij verder staat dan ik. Ik denk dat hij me niet meer zou kunnen missen, en daardoor onzeker is.”

Lenny (over de toekomst): “Onze agenda’s matchen totaal niet. We zullen de momenten moeten koesteren. En veel plannen.”