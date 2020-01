Reisbureau Reyerslaan: VRT biedt steeds meer vakantieformules aan met schermgezichten HL

14 januari 2020

00u00 0 TV 'Schrijf in voor de 'Thuis'-reis.' 'Ga mee op Snowcase met StuBru.' Er valt niet meer naast te kijken: de openbare omroep organiseert het hele jaar door uiteenlopende vakantieformules in het gezelschap van schermgezichten en radiostemmen. Maar behoort dat wel tot de kerntaak van de VRT?

"De VRT organiseert die reizen niet zelf, maar gaat hiervoor in zee met reisorganisaties die daar de vereiste vergunningen en expertise voor hebben", zegt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. "Zij nemen de praktische kant voor hun rekening, terwijl de openbare omroep voor de VRT-omkadering zorgt. In ruil ontvangen wij een marge van de reissom. De gehanteerde prijzen zijn trouwens vergelijkbaar met soortgelijke reizen die op de markt worden aangeboden. Grote inkomsten leveren die reizen niet op, maar de opbrengsten zijn wel welkom. En toegelaten. De werking van de VRT wordt slechts voor 60% gefinancierd door een overheidsdotatie. Onze beheersovereenkomst laat toe om voor de resterende 40% op zoek te gaan naar andere vormen van inkomsten. Zoals deze reizen. Met kijkers of luisteraars naar het buitenland trekken is een trend die merkbaar is bij andere media. Ook kranten en regionale zenders bieden dergelijke trips als een extra service aan. Wij moeten ons daarbij steeds aan een aantal wettelijke bepalingen houden, maar dat gebeurt ook. Dergelijke initiatieven moeten ook altijd de beleving rond onze merken en netten versterken."

Experten als gids

"Ons reisaanbod is erg divers en de laatste jaren ook wel wat toegenomen", gaat Van Goethem verder. "Tot tevredenheid van onze kijkers en luisteraars, die daar duidelijk gebruik van willen maken. Al onze reizen zijn een succes en we krijgen na afloop ook altijd positieve reacties. Voor zowat elk merk van de VRT wordt er ieder jaar wel iets georganiseerd. Zo heeft Radio 2 al jaren de traditie om een cruise te organiseren, en 'Thuis' een fanreis. Al is dat geen vaste regel. Soms hangt een initiatief ook af van opportuniteiten. Toen vorig jaar de Biënnale in Venetië plaatsvond, organiseerde Klara voor geïnteresseerde luisteraars een bezoek aan die kunstmanifestatie met onze experten als gids en lezingen als surplus. En als Radio 1 naar Moskou trekt, is onze vaste Ruslandcorrespondent Jan Balliauw ongetwijfeld een interessante spreker, die ook heel goed kan gidsen. Dat VRT-journalisten ook voor dergelijke reizen worden ingeschakeld, is op zich geen probleem. Dat mag. Zolang ze hun journalistieke onafhankelijkheid maar behouden."

Meerwaarde

Door het succes zal het aanbod van de VRT-reizen in de toekomst wellicht nog toenemen. "We hanteren daarbij wel altijd een vaste regel: een vakantie met de VRT-stempel moet altijd het merk versterken en een meerwaarde bieden voor de luisteraar of kijker. Iedereen kan naar Kreta op reis gaan, maar de makers van 'Thuis' zorgen daar wel voor de aanwezigheid van zes acteurs en speciale animatie. Iedereen kan gaan skiën in Les Deux Alpes, maar Studio Brussel voorziet naast de skipret ook unieke après-ski met eigen dj's en artiesten. Die extra's vind je nergens anders en verklaren wellicht ook het succes van ons aanbod."

VRT-vakanties van 2020

Studio Brussel Snowcase in Les Deux Alpes

met optredens van onder anderen Compact Disk Dummies, Black Box Revelation en Sven De Leijer

28/03-04/04

vanaf 369 euro per persoon

Sporza-vakantie op Lanzarote

Hike- en mountainbikeformules

18/04-25/04

vanaf 1.094 (hike) of 1.174 euro (mtb) per persoon (halfpension)

Radio 1-cruise in Rusland

met Koen Fillet en Jan Balliauw, of Jan Hautekiet en Marijn Trio

17/07-28/07 en 19/08-30/08

vanaf 2.950 euro per persoon (volpension)

Klara-cruise op de Donau

met Chantal Pattyn, Katelijne Boon, Mark Janssens en privéconcerten

17/10-24/10 en 24/10-31/10

vanaf 2.410 euro per persoon (volpension)

'Thuis'-fanreis op Kreta

met zes acteurs

18/10-25/10

vanaf 1.025 euro per persoon (all-inclusive)

Radio 2-cruise naar de Emiraten

met Vlaamse artiesten en Radio 2-stemmen

6/11-14/11

vanaf 1.590 euro per persoon (volpension)