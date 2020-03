Regie blundert tijdens ‘De Wereld Draait Door’ Suzanne Borgdorff

25 maart 2020

08u33

Bron: AD 0 TV Kijkers van het Nederlandse programma ‘De Wereld Draait Door’ knipperden dinsdagavond even met de ogen toen tijdens een optreden van Willeke Alberti, Waylon en Wibi Soerjadi ineens de studio van het programma ‘Radar’ te zien was. Plots was presentatrice Antoinette Hertsenberg in beeld, die zich van geen kwaad bewust was.

Willeke, Waylon en pianovirtuoos Wibi Soerjadi sloten ‘De Wereld Draait Door’ dinsdagavond af met hun eigen vertolking van Willeke's hit ‘Samen Zijn’. Presentator Matthijs van Nieuwkerk keek vanaf zijn tafel toe.



Na een paar minuten ging het mis. Het warme, rode beeld wisselde naar de ijsblauwe studio van consumentenprogramma ‘Radar’. “Ik heb twee minuten jongens. Eerst de promo’’, hoorden de kijkers Hertsenberg roepen. Ze vroeg de opnameleider of ze de tekst alvast kon oplezen, waarna iemand in de studio aftelde. Vervolgens werd weer teruggeschakeld naar DWDD. Nog net was te zien hoe Waylon een ‘blijf gezond en blijf veilig, wees lief voor elkaar’ aan de kijkers meegaf.

Op Twitter werd druk over de blooper gepraat. “De regiekamer was helemaal klaar met dat lied”, grapt iemand. ‘De Wereld Draait Door’ gaat deze week na 15 jaar zijn laatste week in. Door de coronacrisis kan Matthijs van Nieuwkerk al een tijdje geen publiek in zijn ‘woonkamer’ ontvangen.

De regiekamer was ook helemaal klaar met dat lied. 😂 #dwdd pic.twitter.com/29YSq7tTgd Sanne 🍒(@ Sanneke89) link

Samenzijn.

Is samen lachen.

Samen huilen.

Leven door dicht bij Antoinette Hertsenberg te zijn#dwdd WeeWim(@ weewim) link

JE HEBT MAAR EEN PAAR SECONDEN VOOR DE PROMO ANTOINETTE!!!1! #dwdd #radar pic.twitter.com/EQwglI1QNr TV-kijkert(@ ThijsH16) link