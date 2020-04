Regi, Sean en André Hazes over ‘poepiedegroupie’: “Ik kan niet zeggen dat ik het nooit gedaan heb” TK

20 april 2020

12u43 0

Vanavond is het de beurt aan Regi om bezongen te worden in ‘Liefde Voor Muziek’. Hij overlegt ook even met collega’s Sean Dhondt en André Hazes of zij nooit geslapen hebben met een fan. “Ik zou het een beetje eng vinden”, aldus Hazes.