Regi’s ‘Liefde Voor Muziek’-dagboek: “Peter Van Laet heeft álles gezien in de showbizz. Helaas niet vatbaar voor publicatie”

TV

De eerste grote hit van ‘Liefde Voor Muziek’ is er al met Regi’s versie van ‘Kom Wat Dichterbij’. Het was voor elk van de artiesten een bewogen week in hun luxueuze villa in Spanje, niet het minst voor Regi. Elke avond na de opnamen vertrouwde hij z’n persoonlijke gedachten toe aan een dagboek dat hij exclusief voor Dag Allemaal bijhield.