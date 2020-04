Regi’s ‘Liefde Voor Muziek’-dagboek: “Direct op één in de Vlaamse Top 10... Dat is Waanzin!” Redactie

13 april 2020

15u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV De eerste grote hit van ‘Liefde Voor Muziek’ is er al met Regi’s versie van ‘Kom wat dichterbij’. Het was voor elk van de artiesten een bewogen week in hun luxueuze villa in Spanje, niet in het minst voor Regi. Elke avond na de opnamen vertrouwde hij z’n persoonlijke gedachten toe aan een ­dagboek dat hij exclusief voor Dag Allemaal bijhield.



De avond dat we de aflevering rond Gene Thomas opnamen, was ik echt in vorm. Op tv hebben jullie intussen al kunnen zien hoe ik ginds in Spanje stond te glunderen. Dat kwam omdat ik aanvoelde dat mijn versie van ‘Kom wat dichterbij’ een sterke track was die zou blijven hangen. Zodra ik wist dat ik zou meedoen aan ‘Liefde Voor Muziek’ ben ik door de catalogus van alle deelnemers gegaan, en bij Gene Thomas stond mijn keuze vrijwel meteen vast. Ik ben nogal gevoelig voor nummers die grote emoties ­uitstralen. Bovendien is ‘Kom wat dichterbij’ melodisch een puik stukje werk én zit de tekst goed. Ik voelde: dit nummer schreeuwt om een Regi-versie. Ik mailde meteen naar de programmamakers: ‘Dit moet ’m worden!’ Godzijdank had nog niemand anders het gekozen.

De kroon op mijn werk

Ik heb zes weken met hart en ziel gewerkt aan ‘Kom wat dichterbij’ en was benieuwd naar de reactie van Gene. Ja, als je dan ziet dat hij al ­meteen vanaf de eerste noot werd geraakt, is dat de kroon op mijn werk. Ik vind Gene dan ook nog eens ’n heel sympathieke pee. We hebben in het verleden al dikwijls samengewerkt. Die mens kan alles: hij heeft een stembereik van hier tot in Tokio, kan gitaar spelen, hits componeren en producen.

Hulp van twee talenten

Ik wou de anderen niet te veel belasten met mijn zangkusten, dus had ik twee talentvolle mensen meegenomen naar Spanje met wie ik al eerder heb samengewerkt: Jake Reese (Onze zomerhit ‘Ellie’ kennen jullie toch nog?) en Olivia ‘OT’ Trappeniers. (Ibe en Luka van Hoover­phonic zijn écht niet de enige ‘The Voice’-­deelnemers die muzikale potten breken). Ik wou al heel lang eens een Nederlandstalig duet opnemen met Jake en Olivia. En toen ik dus de vraag kreeg om mee te doen aan ‘Liefde Voor Muziek’, dacht ik meteen aan hen. Ja, de sterren stonden goed die week.

Primeur voor mij

Intussen is al gebleken dat mijn buikgevoel juist was. Binnenkomen op nummer één in de Vlaamse Top 10... Dat is echt waanzin. Ik heb de afgelopen jaren al in diverse hitlijsten gestaan, maar nog nooit in de Vlaamse Top 10. Een primeur dus voor mij. En nummer 2 in de Ultratop! Dit succes had ik echt niet verwacht, en dat is geen valse bescheidenheid. Blijkbaar raakt dit nummer de mensen omdat het Nederlandstalig is. Dat heeft me ook aan het denken gezet. Het vervolg op dit Nederlandstalige avontuur zal je terugvinden op mijn volgende ­solo-album dat op 15 mei uitkomt.

O ja, het feestje na de opname was ook heel plezant, maar daar herinner ik me precies niet meer zo veel van. Rara, hoe zou dat komen? ;-)