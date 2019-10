Regi is de vreemde eend in ‘Liefde voor Muziek’: "Zelf zingen? Dat ga ik de mensen niet aandoen" DBJ

31 oktober 2019

00u00 0 TV In alle vroegte verzamelden ze gisteren op de luchthaven van Zaventem, de artiesten die elkaars repertoire zullen coveren in een nieuw seizoen van 'Liefde voor muziek'. Onder hen ook hitmachine Regi Penxten (43), in een groep van volbloed zangers en zangeressen toch een beetje de vreemde eend in de bijt. "Zelf zingen? Dat ga ik de mensen niet aandoen."

Het was gisteren op een onchristelijk uur verzamelen geblazen in de vertrekhal van Zaventem. Om de vlucht van 6.55 uur naar Barcelona te halen werden alle artiesten - op één uitzondering na - om 5 uur 's ochtends op het appel verwacht. André Hazes, de jonge koning van het Nederlandse levenslied, vertrok vanuit Schiphol op eigen houtje naar Spanje. Dat kon de pret niet drukken, al was er voor het bonte gezelschap wel een hele sloot koffie nodig om op gang te komen. "Om half vier moeten opstaan voor het programma, dát is pas 'Liefde voor muziek'", lacht Regi wanneer hij samen met Karen Damen en een stapel koffers de inkomhal binnenwandelt. "Doorgaans is dit het uur waarop ik thuiskom."

Tussen de zeven deelnemers van het nieuwe seizoen - naast Regi, Karen Damen en André Hazes nemen ook The Starlings, Gene Thomas, Peter Van Laet en Sean Dhondt deel - is de Limburgse dj de vreemde eend in de bijt. "Zelf zingen ga ik de mensen niet aandoen", lacht Regi. "Ik doe wel een paar backing vocals, maar daar zal het bij blijven. Gelukkig zullen er een paar zangers overkomen die me daarbij zullen helpen. Ik ken iedereen uit deze groep zeer goed en kijk vooral erg uit naar dit weekje muziek maken.

Al gebeurt het ook niet vaak dat ik mijn gezin een volledige week achterlaat, dat is spannend. Ik ga hen erg missen."

Vorig jaar trok het VTM-programma naar de omgeving van Sevilla, dit seizoen zoeken de artiesten het hoger op. In een villa tussen Barcelona en het Catalaanse badplaatsje Sitges aan de Middellandse Zee wacht hen een druk programma, want per dag worden er twee afleveringen ingeblikt. Al ligt het grootste werk voor de artiesten al achter hen, iedereen heeft zijn songs immers al gekozen en bewerkt. "Negentig procent van het werk is gedaan", aldus Regi. "Daarom ben ik ook niet zenuwachtig voor deze week. De truc zit hem zoals altijd in een goede voorbereiding. Dat was een hele klus, want het zijn toch zeven nummers die je maakt, dat is bijna zoveel als een hele plaat. Ik ben er alles bij elkaar toch twee maanden aan bezig geweest."

Twinkelingen

Net als een aantal andere kandidaten van dit zesde seizoen werd Regi de voorbije jaren al een paar keer gevraagd om deel te nemen. "We kregen de vraag met Milk Inc. al een aantal keren, maar het is er nooit van gekomen", zegt hij. "Maar nu ben ik blij en trots dat mijn eigen repertoire ondertussen groot en succesvol genoeg is. Ik ben benieuwd om te horen wat de anderen met mijn nummers hebben gedaan, maar eigenlijk kijk ik het meeste uit naar de twinkelingen in de ogen van de andere artiesten wanneer ik hun liedjes speel. Ik hoop alleszins op emotionele reacties."