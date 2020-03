Regi covert 'De 3 biggetjes' in 'Liefde voor muziek' Jacob De Bruyne

19 maart 2020

00u00 1 TV Het VTM-programma 'Liefde voor muziek' heeft geen last van geannuleerde opnames. Die vonden immers vorig najaar al plaats onder de Spaanse zon. In de eerste aflevering van het zesde seizoen, dat op maandag 30 maart van start gaat, staat ex-K3'tje Karen Damen (45) centraal.

André Hazes, Regi Penxten, Karen Damen, Gene Thomas, Sean Dhondt, Peter Van Laet van Mama's Jasje en The Starlings (Tom Dice en Kato Callebaut). Dat zijn de artiesten die naar Spanje afreisden voor een luxueuze werkvakantie aan de Costa Brava. Allemaal kozen ze een nummer van elkaar uit om dat vervolgens op een geheel eigen manier te bewerken.

Karen Damen staat als eerste centraal en daar waren de anderen maar wat blij mee. Vooral André Hazes zal een kant van zichzelf tonen die maar weinig mensen kennen. "De allereerste single die ik in mijn leven kocht, was 'Oya Lélé'. Dat is echt geen grapje! En Karen was mijn eerste liefde", vertelt hij.

Regi kiest dan weer voor een cover van 'De 3 biggetjes'. "Een nummer waar ik een trauma aan heb", zegt hij. In de periode van die gelijknamige Studio 100-musical liep zijn relatie met Karen immers op de klippen, waarna de K3-zangeres iets begon met Gert Verhulst. Op de nieuwe versie van 'De 3 biggetjes' is het nog even wachten, maar Regi loste intussen al één van zijn andere liedjes uit het VTM-programma. Met succes. 'Kom wat dichterbij' - oorspronkelijk een nummer van Gene Thomas - haalde al honderdduizenden hits op het internet.