Reese Witherspoon deelt trailer nieuwe serie: fans zijn laaiend enthousiast

20 januari 2020

12u52 0 TV Reese Witherspoon is niet voor niets de best betaalde actrice in series: na ‘Big Little Lies’ en ‘The Morning Shows’ verschijnt de 43-jarige actrice in ‘Little Fires Everywhere’. De nieuwe serie, die gemaakt werd door streamingdienst Hulu, is gebaseerd op het boek van Celine Ng. Dat vertelt het verhaal van een rijk gezin dat een deel van zijn villa verhuurt aan nieuwe inwoners van hun dorp, die niet zo welgesteld zijn. Maar in de eerste beelden ontdek je al snel dat die villa in brand werd gestoken. Daarmee zal de serie dan ook beginnen, en de verhaallijn zal dus achterwaarts afspelen.

Fans van de actrice en van het boek reageren alvast laaiend enthousiast op de trailer. “Ik hou van het boek, maar dit ziet er al beter uit!” en “Reese gaat hier prijzen mee winnen” zijn maar enkele van de comments.

Vanaf 18 maart is de serie op Hulu te zien. De streamingdienst is helaas niet beschikbaar in België, maar mogelijk is komt er binnenkort meer informatie over een Belgische release. Canvas zond in het verleden al Hulu-programma’s uit.