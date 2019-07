Recordjaar voor ‘Vive le Vélo’ HL

29 juli 2019

17u03

Bron: Belga TV De Tour de France zit erop en dus maakt de VRT de eindbalans op van de kijkcijfers. 'Vive le Vélo' had gemiddeld 785.572 kijkers en dat is een record. Wat de aparte ritten van de Ronde van Frankrijk betreft was het geen recordjaar: het vierde hoogste gemiddelde aantal kijkers sinds 1997. Dat maakt de persdienst van de openbare omroep maandagmiddag bekend.

‘Vive le Vélo’, het programma waarin Karl Vannieuwkerke met zijn gasten elke dag terugblikte op de rit van de Tour, kende een recordjaar met een gemiddelde van 785.572 kijkers en een marktaandeel van 40,8 procent. "Dat zijn gemiddeld meer kijkers voor 'Vive le Vélo' dan in eender welk ander jaar", luidt het aan de Reyerslaan. Enkel in 2016 en in 2017 lag het marktaandeel hoger. De VRT voegt er nog aan toe dat die cijfers nog niet volledig zijn omdat er nog zeven dagen uitgesteld kijken kan bijgeteld worden.

De aflevering van 15 juli was met meer dan 1 miljoen kijkers de best bekeken aflevering van ‘Vive le Vélo’ sinds de start van het programma. Daarin werd teruggeblikt op de rit naar Albi, die gewonnen werd door Wout Van Aert. Vier afleveringen van 2019 halen bovendien de top 25 "aller tijden".

Wat de aparte ritten betreft, was het geen recordjaar qua kijkcijfers: gemiddeld 522.941 kijkers of een gemiddeld marktaandeel van 59,8 pct. Dat is het vierde hoogste sinds 1997 (de start van de kijkcijfersoftware van de VRT). "Bovendien wordt intussen ook meer online gekeken. Ook de start in Brussel, de goede prestaties van de Belgen en de hittegolf, waardoor zowat iedereen binnen bleef, spelen hierin allicht wel een rol. Bovendien was er deze zomer geen WK of EK Voetbal", aldus de VRT.