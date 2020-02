Recordbudget in ‘Huizenjagers’: “2,5 miljoen euro voor weekendhuis” SDE

10 februari 2020

08u19

Bron: GVA 4 TV De makelaars hebben deze week vrij spel in ‘Huizenjagers’, want het is weer ‘Miljoenenweek’. Met een budget van maar liefst 2,5 miljoen euro - een record voor het programma - belooft vooral de aflevering van dinsdag voor spektakel te zorgen.

In de ‘Miljoenenweek’ gaan kopers op zoek naar een pand van minstens 1 miljoen euro. Op dinsdag doet Bart Goovaerts, eigenaar van onder meer M-design, daar nog een stapje bovenop. Hij heeft een budget van maar liefst 2,5 miljoen euro, een record voor ‘Huizenjagers’. Goovaerts wil voor dat bedrag een huis in het Antwerpse, vertelt hij in Gazet van Antwerpen. “We zoeken nog een huis in het Antwerpse, waar we in het weekend naartoe kunnen om te genieten en er even tussenuit te zijn. In die regio is immers veel meer te beleven. Onze eisen? We willen een mooie tuin zonder inkijk, dus niet aan de straat gelegen. Er moeten genoeg garages zijn om zeker vier auto’s in te kunnen plaatsen. En omdat we regelmatig vrienden willen uitnodigen, willen we vijf à zes slaapkamers en evenveel badkamers. Mijn verloofde heeft graag een grote dressing room. Met een champagnebel (lacht). Dat heeft ze gezien bij Heather Dubrow, de vrouw van één van de plastische chirurgen uit de Amerikaanse reality-serie ‘Botched’.” De ondernemer laat nog weten dat hij voor dat budget van 2,5 miljoen euro niet hoeft te lenen: “dankzij een aantal geslaagde projecten.”

Of Bart en zijn verloofde Ana hun droomhuis zullen vinden, wordt pas later deze week duidelijk.

‘Huizenjagers’, maandag tot donderdag om 19.40 uur op VIER