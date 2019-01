Recordaantal inschrijvingen voor nieuw seizoen van ‘Blind Getrouwd’ TK

10 januari 2019

07u08

Bron: GvA 1 TV ‘Blind Getrouwd’ is populairder dan ooit. Maar liefst 3.700 Vlamingen schreven zich in voor het vierde seizoen van de reeks, een nieuw record.

Vorig jaar schreven 3.600 mensen zich in voor de derde reeks van ‘Blind Getrouwd’, maar dat record is dit jaar dus opnieuw gesneuveld. De inschrijvingen blijven in stijgende lijn gaan: het tweede seizoen had 2.400 gegadigden, het eerste ‘maar’ 1.100.

Het is duidelijk dat veel mensen ‘Blind Getrouwd’ als een goede manier zien om hun ideale partner te leren kennen, ook al was het afgelopen seizoen geen erg groot succes. Bij de laatste aflevering gaven drie koppels hun relatie nog een kans, maar intussen zijn enkel Toon en Frie nog samen. In totaal zijn vier van de twaalf koppels nog steeds getrouwd. Er zijn ook al een aantal baby’s geboren: Stijn en Nuria en Evelien en Nicolas hebben een kindje samen. Veerle en Nick verwachten dit jaar hun eerste spruit.

Het vierde seizoen gaat eind deze maand van start op VTM.