Record in 'Stukken van Mensen': revolver die JFK van zijn broer Bobby cadeau kreeg, is met 350.000 euro duurste stuk ooit

28 januari 2019

21u41 37 TV Het duurste stuk dat ooit in het VIER-programma ‘Stukken van Mensen’ werd verkocht? Dat is de handgemaakte revolver die Robert Kennedy bij Colt bestelde om hem aan zijn broer John cadeau te doen toen die in 1961 president van de VS werd. Omdat zowel JFK als Robert Kennedy door vuurwapens om het leven kwamen, besloot de familie alle wapens in haar bezit van de hand te doen. De Vlaamse verzamelaar en wapenhandelaar Ives Devos wist het 25 jaar geleden op de kop te tikken voor zo’n 25.000 euro.

Kunstexpert Patrick van der Vorst aarzelde niet en kocht de revolver - die overigens nooit is gebruikt - in het tv-programma. Hij en Devos kwamen tot een akkoord: van der Vorst betaalt 350.000 euro voor de Colt, die hij op de private markt zal doorverkopen. Krijgt hij er een surplus voor, dan deelt hij dat bedrag netjes met Devos.

De waarde van deze revolver zal blijven stijgen, want de meeste wapens uit de collectie van de Kennedy’s zijn aan musea verkocht Wapenverzamelaar Ives Devos

Derde eigenaar na JFK

“Ik was na JFK de derde eigenaar van het wapen”, stelt Devos vanuit zijn woonst in Arizona. “Na de moord op Bobby Kennedy (in 1968, red.) werd de wapencollectie van de Kennedy’s opgekocht door Arnold Chernoff, de bekendste handelaar in antieke wapens van de VS. Die verkocht de collectie aan een Franse verzamelaar, van wie ik de Colt kocht toen ik 26 jaar was. Had ik toen met die 25.000 euro aandelen van Apple gekocht, ik had meer winst gemaakt. Maar de waarde van deze revolver zal blijven stijgen, want de meeste wapens uit de collectie van de Kennedy’s zijn aan musea verkocht. De deal met Patrick van der Vorst stemt me zeer tevreden. Als hij het niet met winst verkocht krijgt, dan kan ik het zeker niet.”

De fascinatie van het brede publiek voor celebrities heeft ook een weerslag op de waarde van hun spullen Kunstschatter Patrick van der Vorst

Van der Vorst woont al 23 jaar in Londen. Hij werkte 15 jaar voor veilinghuis Sotheby’s, tot hij zijn eigen zaak startte, het schattingsbureau valuemystuff.com. “Alles wat met JFK te maken heeft, boeit me. Een van mijn eerste veilingen bij Sotheby’s, in 1996, was die van spullen van zijn weduwe Jackie Onassis. Een zakdoek, met een nominale waarde van 5 dollar, werd daar voor 10.000 dollar afgeklopt. Dat leerde me dat de fascinatie van het brede publiek voor celebrities ook een weerslag heeft op de waarde van hun spullen.”

“In die revolver, met zijn gravures en zijn lederen kist, komen verschillende ambachten samen. Dat maakt het een bijzonder stuk, maar het belangrijkste is dat hij voor JFK’s inauguratie werd gemaakt, als cadeau van zijn broer. Op zich is dat wapen 50.000 dollar (43.795 euro, red.) waard. Als je weet dat zo’n zakdoek van Jackie 10.000 dollar opbrengt, is 300.000 dollar (262.847 euro, red.) een voorzichtige schatting voor dat wapen.”

Bod van 500.000 dollar

“Bovendien is het vergezeld van officiële papieren van het Witte Huis. Momenteel onderhandel ik met een verzamelaar van antieke wapens in New York, die ik volgende maand ga opzoeken. Hij deed een bod van 500.000 dollar (437.568 euro, red.). Nee, het wapen gaat niet mee. Te veel rompslomp. De jongste jaren wordt 40 procent van mijn privéverkoop op basis van foto’s beklonken. Of er nog potentiële kopers zijn? Voor dergelijke stukken werk ik met één potentiële koper tegelijk. Exclusiviteit en discretie zijn heel belangrijk in deze branche.” (LB)