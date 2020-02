Rechterhand Gwyneth Paltrow verdedigt ‘The Goop Lab’: “Wíj maakten geen drama van die vaginakaarsen” Silke Denissen

24 februari 2020

17u01

Bron: The Daily Mail 0 TV Toen ‘The Goop Lab’, de realityreeks rond Gwyneth Paltrow (47) en haar lifestylewebsite Goop, enkele weken geleden van start ging op Netflix, regende het kritiek. “Extreem frustrerend", klonk het. En ook: “Dit kan het vermogen om kritisch te denken doen eroderen." Maar Elise Loehnen, de rechterhand van Paltrow, bijt van zich af.

Goop, de lifestylewebsite van actrice Gwyneth Paltrow, ligt al langer onder vuur vanwege de absurde en controversiële technieken die er gepromoot worden. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat ook de realityreeks rond het merk niet zomaar positief onthaald wordt.

Elise Loehnen, de rechterhand van Gwyneth, werd uitgenodigd in het tv-programma ‘Today’ en neemt het daar op voor haar bazin en haar bedrijf. “Ze is een geweldig iemand om voor te werken", vertelt ze over de actrice. “Ze is niet zoals de meeste bazen, aangezien ze niet opgroeide in een traditionele bedrijfscultuur. Ze doet de dingen op haar eigen manier, zoals je je kunt voorstellen.”

Ook de kritiek op Goop en ‘The Goop Lab’ vindt ze onterecht. “Het is een erg polariserend merk", geeft Elise toe, al wijt ze de heisa vooral aan de media-aandacht. “Mensen hebben een beeld van ons dat bepaald is door wat ze lezen en door de ‘clickbait’-titels, zoals de vaginakaarsen. We verkochten die. We maakten er geen drama van. Maar plots wordt het een heel uniek verhaal. Sommige afleveringen zijn diep geworteld in wetenschap en onderzoek, anderen zijn meer verkennend”, vervolgt Elise. “Eigenlijk zeggen we: ‘Dit is er gaande en het is echt, al weten we niet wat er aan het gebeuren is en dat is ook oké.’”

Het bedrijf van Paltrow heeft niet zo’n goede reputatie. Zo verkocht Goop al eens stickers van 120 dollar om de “energiefrequentie in het lichaam te herstellen”. Ze zouden gemaakt zijn van hetzelfde materiaal als in ruimtepakken van Nasa zit. Niets van waar, aldus de ruimtevaartorganisatie zelf. Ook moedigde Goop vrouwen aan een stenen ei (66 dollar) in hun vagina te stoppen om onder meer hun vrouwelijke energie te verhogen. Een slecht idee, vonden medisch experts, die waarschuwden dat het poreuze materiaal van de stenen onhygiënisch is. Het kan zelfs leiden tot een dodelijke bacteriële infectie, schrijft de Amerikaanse gynaecoloog Jen Gunter op haar blog. In een rechtszaak moest Goop 145.000 dollar betalen voor onwetenschappelijke claims over de vagina-eieren.