Recht uit het VRT-archief: Louis Tobback gaf ooit interview in zwembroek

07 maart 2019

00u00 0 TV In z'n zoektocht naar mensen die ooit op televisie zijn geweest, stoot Steven Van Herreweghe vaak op waardevolle schatten. Zoals de sollicitatiebrieven van (ex-)schermgezichten Erik Van Looy, Jessie De Caluwé en Jo Van Damme. Zij hoopten in 1982 om presentator te worden van de filmquiz 'Cinemanie', maar de job ging uiteindelijk naar Michel Follet.

Ook politicus Louis Tobback ziet zichzelf vanavond opduiken in een nieuwe aflevering van 'Van algemeen nut'. Steven vist een fragment op waarin de voormalige minister van Binnenlandse Zaken zich liet interviewen in zwembroek. Een opvallend beeld dat nog lang op het netvlies van de presentator zal blijven hangen. "Ik krijg dat beeld nu niet meer weg", lacht Steven. De presentator vond in het VRT-archief ook een Vlaamse versie van de lambada, en besluit de bedenkers te eren. (KD)

'Van algemeen nut'

Eén 20.35 uur