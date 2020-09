RECENSIE. Snackmasters: “Veel misbaksels en opgeklopt drama, maar toch werd het spannend”

TV

Onze tv-recensent Jelle Brans laat zijn kritische blik vallen op elk nieuw programma. Meteen na uitzending lees je z’n mening in ‘ Gezien ’. Vandaag: ‘Snackmasters’, een ouderwets kookduel met een twist: sterrenchefs moeten snacks als Grills of een Cornet D’Amour zo waarheidsgetrouw mogelijk namaken. “Niemand zal ontkennen dat deze ver gezochte kookwedstrijd een weggesmeten uur van je leven is, maar het komt tenminste eerlijk uit voor z’n eigen onnozelheid.”