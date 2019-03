Reboot The Hills stuk dramatischer en intenser TVC

12 maart 2019

22u59

Bron: ANP 0 TV Kijkers die vonden dat The Hills te weinig drama bevatte, kunnen hun hart ophalen. De reboot van de MTV-realityserie, die van 2006 tot 2010 werd uitgezonden, is een stuk heftiger. "Het is veel intenser", zegt realityster Stephanie Pratt, die net als in de originele serie ook te zien is in The Hills: New Beginnings, tegen Fox News.

"We zitten in een vreemde vriendengroep waarbij het, ook al hebben we elkaar al jaren niet gezien, voelt alsof we een familie zijn die alles van elkaar weet", zegt Stephanie. "Het is disfunctioneel. Het drama rijst de pan uit."

De 32-jarige Stephanie zag ook Spencer, haar broer en collega uit de show, niet nadat The Hills in 2010 stopte. "Er gingen jaren voorbij waarin ik Spencer en mijn ouders niet sprak en ik verhuisde daarnaast naar Londen. Als The Hills: New Beginnings er niet was geweest dan sprak ik mijn broer nog steeds niet." Door de reboot is het contact hersteld en kunnen ze weer door één deur. "Het is grappig want de originele Hills haalde ons uit elkaar en de nieuwe Hills heeft ons samengebracht: geografisch, emotioneel en fysiek."

De realityserie over de groep welgestelde jongvolwassenen in Los Angeles was destijds een grote hit. De grootste sterren uit het origineel, Lauren Conrad en Kristin Cavalleri, keren echter niet terug in de reboot. Wel worden onder anderen Spencers vrouw Heidi, Whitney Port, Brody Jenner en Audrina Patridge weer gevolgd door de camera's. De realityserie moet later dit jaar verschijnen.