Rebecca schreef vorig jaar ook al naar boer Manu: “Maar Etienne is nóg meer mijn type” WN

Bron: Dag Allemaal 0 TV “Toen ik Etienne op tv zag, wist ik: ‘Dat is ’m!’” Maar Rebecca (46) uit ‘Boer Zkt. Vrouw’ schrok zich een hoedje toen ze te weten kwam dat ‘haar’ boer een jeugdvriend was van boer Manu, naar wie ze vorig jaar een brief stuurde.

Tijdens zijn dates nodigde Etienne zijn dames uit voor een yogasessie. In het gesprek achteraf wist kraamverzorgster Rebecca hem recht in zijn hart te raken waardoor Etienne tot tranen toe bewogen werd. “Etienne vindt het heel belangrijk om open en eerlijk te zijn over onze gevoelens”, zegt Rebecca. “Ik heb mijn hart voor hem opengesteld, en dan komen er natuurlijk weleens traantjes naar boven.”

‘Jij kijkt los in mijn ziel’, vertelde je tegen Etienne. Wat bedoelde je daar precies mee?

Als Etienne naar mij kijkt, heb ik het gevoel dat hij mij kan ‘lezen’ en precies weet wat er in mij omgaat. Dat is heel confronterend. Een beetje beangstigend zelfs, maar aan de andere kant ook intrigerend. En dat heb ik hem ook willen vertellen.

Waarom heb jij je ingeschreven voor ‘Boer Zkt. Vrouw’?

Het klinkt misschien heel raar, maar toen ik Etienne op tv zag, had ik onmiddellijk iets van: ‘Dat is ’m!’ Ik heb dat ook meteen nadat ik de aflevering had gezien naar mijn drie kinderen gestuurd.

Hoe reageerden zij?

Hun eerste reactie was: ‘Let daarmee op, mama!’ Vorig jaar had ik immers ook geschreven, naar boer Manu, en zij hadden schrik dat ik slechte commentaren zou krijgen. Van mensen die denken dat ik alleen maar uit ben op een rijke boer in een exotisch land.

Vorig jaar geraakte je bij de laatste vijf vrouwen van Manu, maar mocht je uiteindelijk niet mee naar Zuid-Afrika.

Dat is ook de reden waarom ik aarzelde om een brief naar Etienne te schrijven. Maar Etienne is helemaal mijn type, en ik wilde hem absoluut leren kennen. Dan was er maar één optie, en dat was schrijven. Vorig jaar is trouwens al lang gepasseerd, en Manu en Hilde zijn nu een gelukkig koppel. Waarom zou ik deze kans op geluk dan niet proberen te grijpen?

Manu en Etienne zijn dus allebei types waar je op zou kunnen vallen?

Ja, maar toch zijn ze verschillend. Manu is een lieve persoonlijkheid, en heel grappig. Ik ben oprecht blij dat ik hem heb leren kennen. Dat lieve en ludieke zit ook in Etienne, maar hij is een stuk rustiger. Qua uiterlijk is hij ook meer mijn type dan Manu.

Wist jij dat zij vrienden waren?

Nee, en dat schrikte mij wel een beetje af. Maar uiteindelijk is het mijn leven en toekomst, dus ga ik er gewoon voor.