Rebecca is ontroostbaar na afwijzing in ‘Boer Zkt. Vrouw’: “Ik voel mij zo gebruikt door Etienne”

26 november 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 2 TV “Hij nam me mee in zijn verhaal, en ik geloofde hem. Dat ik daar met mijn ogen open ingelopen ben!” Suikerrietboer Etienne (55) biechtte aan zijn definitieve keuze Rebecca (46) op dat hij niet verliefd op haar is en dat nieuws kwam bijzonder hard aan. “Hij beseft niet welke impact dat tot op vandaag op mij heeft gehad”, zegt Rebecca deze week in Dag Allemaal.

Rebecca wilde graag weten of Etienne het écht met haar meende, maar hij ontweek haar vraag tot drie keer toe. Tot hij uiteindelijk moest toegeven dat het toch Sabine was die zijn hart een tikje sneller deed slaan. Ook al had hij ze een week eerder, weliswaar op haar ­eigen vraag, naar huis gestuurd. “Ik dacht dat hij voor Sabine zou kiezen”, zegt Rebecca in Dag Allemaal. “Dat zag ik aan de blikken die ze wisselden of aan hun manier van doen. Toen hij tijdens het keuzemoment dan toch voor mij koos, viel ik compleet uit de lucht. Hij deed mij toen ook ­geloven dat hij helemaal voor mij zou gaan. Op dat moment was hij beter eerlijk geweest. Hij heeft mij meegenomen in een verhaal dat er niet was, en dat is heel jammer.”

