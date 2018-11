Reanimatiecursus in 5 steden dankzij ‘Make Belgium Great Again’ SD

Zaterdag ging Frances naar Leuven om zelf ook deel te nemen aan de gratis reanimatiecursus die ze via ‘Make Belgium Great Again’ hadden geregeld. Ook in Kortrijk, Lier, Hasselt en Sint-Niklaas kon je zo een cursus volgen. En maar liefst duizend mensen kwamen langs om in het vervolg te kunnen reageren, en zo een mensenleven kunnen redden.