Realityreeks beloont winnaar met reisje naar het ISS kv

18 september 2020

23u09

Bron: Reuters 0 TV Een Brits productiehuis heeft een programmavoorstel uitgewerkt voor een realityreeks waarin er over de hele wereld gezocht wordt naar een ruimteliefhebber die een reis naar het Internationaal Ruimtestation ISS wint.

Productiemaatschappij Space Hero heeft haar hoofdkwartier in Londen en is momenteel in gesprek met Axiom Space, een bedrijf uit Houston, Texas, dat private ruimtereizen voorziet. Space Hero wil in 2023 immers een zitje boeken voor de winnaar van hun realityprogramma. Die zal met een ruimtecapsule naar het ISS wordt gebracht. Dat deelde Space Hero gisteren zelf mee.

Uitverkorene

Voorlopig heeft nog geen enkel netwerk het programma, dat voorlopig ook de werktitel Space Hero krijgt, aangekocht. “Space Hero zal iemand de kans bieden om, los van zijn achtergrond, de eerste wereldwijd verkozen ruimteverkenner te worden die zal deelnemen aan een missie naar het Internationaal Ruimtestation,” zegt het productiehuis in een persbericht.



In het realityprogramma zal de winnaar gevolgd worden tijdens zijn zware astronautenopleiding vooraleer de uitverkoren kandidaat tien dagen aan boord van het ISS zal mogen verblijven. Het internationaal ruimtestation bevindt zich in een baan om de aarde waar het zich voortbeweegt aan een snelheid van ongeveer 28.000 kilometer per uur.

Een woordvoerder van Space Hero wil voorlopig nog niets kwijt over het budget van het programma, maar Deborah Sass, die het bedrijf mee oprichtte, omschrijft de hoofdprijs als “een ticket van 65 miljoen dollar (55 miljoen euro, red.) met een tiendaags verblijf aan boord van het Internationaal Ruimtestation”.

Transport?

Het is nog onduidelijk met welk toestel de winnaar naar het ISS zou worden vervoerd. In het verleden kondigde Axiom aan te zullen werken met de Crew Dragon van SpaceX, maar het bedrijf zei ook dat andere ruimtecapsules zoals de Boeing Starliner een optie zijn.

De afgelopen jaren stelde NASA het ISS steeds vaker open voor adverteerders en particuliere bedrijven. Het ruimtestation, waar al bijna 20 jaar non-stop een internationale bemanning aanwezig is, krijgt in de loop van de volgende jaren ook Tom Cruise over de vloer, die er een actiefilm zal opnemen. Axiom regelt het transport van Cruise, die naar het ISS zal gebracht worden met een een Crew Dragon-capsule van SpaceX.