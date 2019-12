Realityprogramma loopt fout: Zac Efron met spoed naar Australisch ziekenhuis SDE

29 december 2019

09u25

Bron: ANP 0 TV Acteur Zac Efron (32) is onlangs met spoed naar een Australisch ziekenhuis gevlogen na een medisch noodgeval op Papoea-Nieuw-Guinea, meldt Sunday Telegraph. Volgens de krant ging het om een levensbedreigende situatie. De acteur was ironisch genoeg aan het filmen voor zijn nieuwe realityprogramma ‘Killing Zac Efron’.

De 32-jarige acteur kampte met een "vorm van tyfus of een vergelijkbare bacteriële infectie". De krant meldt dat de acteur zeven dagen in het St. Andrews War Memorial Hospital in Brisbane heeft gelegen. Zijn toestand was stabiel toen hij daar werd opgenomen. Inmiddels hebben artsen hem ontslagen uit het ziekenhuis. De Hollywoodster mocht op kerstavond terug naar huis in de Verenigde Staten.

De ‘High School Musical’-acteur bevond zich op een onbewoond eiland voor tv-opnames. Voor het programma ‘Killing Zac Efron’ van streamingdienst Quibi moest hij zien te overleven met alleen een basisuitrusting en een lokale gids. Toen het programma aangekondigd werd, zei Zac veel zin te hebben in de show: “Ik bloei meestal op onder extreme omstandigheden, en kies altijd voor projecten die me op meerdere fronten uitdagen. Ik heb er zin in het onbekende te verkennen en er achter te komen welk onverwacht avontuur me wacht.” Een avontuur heeft hij in ieder geval gekregen.