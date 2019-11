Exclusief voor abonnees Reality-deelnemers getuigen over hun ervaring: “Wie geen overspel wilde uitlokken, dreigde van het eiland te vliegen” TDS/IDR

28 november 2019

16u32 40 TV Nee, het stof rond de Nederlandse realityshow ‘De Villa’ is nog steeds niet gaan liggen. De beslissing van de Nederlandse zender RTL om tijdelijk geen realityprogramma’s meer uit te zenden na grensoverschrijdend gedrag lokt immers ook bij de deelnemers van die programma’s heel wat reacties uit. “Als je niet sterk in je schoenen staat, dan ben je een gemakkelijk doelwit.”

Omdat in ‘De Villa’ grensoverschrijdend gedrag te zien was, zette RTL ‘Temptation Island’ en ‘Temptation Island VIPS’ momenteel on hold. De Nederlandse zender wil eerst een onderzoek voeren hoe zo’n gedrag überhaupt mogelijk was. “Al onze guilty pleasure-programma’s worden opgeschort, zodat we zeker weten op welke manier ze achter de schermen tot stand zijn gekomen. Ik wil het vertrouwen terugwinnen in dit genre”, zegt RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst tegen RTL Nieuws. Nieuwe reeksen van ‘Temptation Island’ en aanverwanten zullen ook niet te zien zijn op Videoland, de Nederlandse variant van Netflix. RTL heeft ook twee medewerkers die betrokken waren rond het incident in ‘De Villa’ op non-actief gesteld.

Gaat ook zender VIJF, dat het programma bij ons uitzendt, nu ingrijpen? Voorlopig houden ze zich diplomatisch op de vlakte. “De beslissing van RTL om hun guilty pleasure-programma’s, zoals onder meer ‘Temptation Island’, voorlopig op te schorten naar aanleiding van een incident in de Nederlandse datingshow ‘De Villa’ staat los van onze producties voor komende seizoenen. De komende weken waren er bij SBS in Vlaanderen sowieso geen nieuwe datingshows gepland, maar ook dit staat hier los van.”

Begrijpelijke beslissing

Dat ‘De Villa’ geschrapt werd, is een beslissing die niet alleen bij televisiekijkend Nederland in goede aarde valt. Ook heel wat realitysterren, die hun faam te danken hebben aan programma’s zoals ‘Temptation Island’, ‘Temptation Island VIPS’, ‘Love Island’ en ‘Ex on the beach: Double Dutch’ begrijpen waarom RTL deze beslissing nam. “Ik denk persoonlijk dat ze beter enkele jaren een pauze kunnen inlassen. Het wordt té veel”, zegt Pommeline ons. “Het ene programma is amper gedaan of daar is het volgende. De makers willen het vorige seizoen natuurlijk telkens overtreffen en dus komen ze steeds extremer uit de hoek. Wat kán er nog gebeuren? Het zorgt er enkel voor dat de productie de grenzen verlegt.”

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 02 dagen 17 uren 29 minuten 31 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode