Razendspannende finale in De Slimste Mens: "Wat een kakspel" De Slimste Mens ter Wereld, aflevering 7

Mark Coenegracht

22u59 0 VIER TV Een finale waarbij de kemphanen op een 1-1 score belanden? Dat dicht je enkel Slimste Mens-kolossen als Freek Braekman en Bart De Wever toe. En VRT-nieuwsanker Goedele Wachters uiteraard. In een superspannend eindspel, waarbij stress en zenuwen het zowel bij Wachters als bij nieuwkomer Xavier Malisse overnamen van kennis en kalmte, zakten de twee finalisten als vanzelf naar een 1-1 stand. En zag het er dik naar uit dat Goedele het bij zeven deelnames zou moeten houden.

Helaas bleek ons voormalige tennis-uithangbord nooit gehoord te hebben van Ensor. James met de voornaam en één van de belangrijkste vernieuwers van de moderne kunst in België. Terecht dat sympathieke Xavier iets mompelde over ‘kakspel en zijn tikker die wild tekeer ging’. Malisse vergat de zaak dus af te maken waardoor Goedele Wachters feilloos door het oog van de naald kroop.

Schrijfster Dalilla Hermans haalde bij haar tweede deelname haar eerste overwinning binnen en dankte dat vooral aan de ‘good old’ filmpjesronde die nog eens alles bepalend was. Alsof de VIER-quiz nog eens uit oude vaatjes tapte.

De leukste quotes

Erik Van Looy (over Xavier Malisse): ‘Jij was een beetje de Kim Jong-un van het tennis. Er vlogen al eens raketten door de lucht. Mag ik dat zeggen? Jij was terecht vaak boos’.

Goedele (over bijnamen): ‘Goh neen, maar Jan Becaus noemde me altijd Blondie. Op die manier uitgesproken: ‘Be-Lon-die’.

Goedele: ‘We zijn hier met drie die niet willen zingen, maar dat betekent hier niets’.

Dalilla (over Malisse): ‘Die gaat heel gevaarlijk zijn. Mensen die zeggen dat ze het niet gaan kunnen, kunnen dat dan doorgaans heel erg goed’.

Dalilla (over sporten): ‘Ik doe niet aan sport. Ik heb drie kinderen waar ik doorgaans de hele dag achterloop’.

Jan Jaap van der Wal (over kapsel Dalilla): ‘Als jij één keertje met je hoofd schudt, kan je touwtje springen’.

Jan Jaap (stelt de kandidaten voor): ‘Je hebt een prachtig in stand gehouden tennisfenomeen, een prachtig natuurfenomeen en daarnaast het prinsessenkasteel van vertrouwen. En vlak voor ons heb je een oude, vervallen ruïne staan. Een beschermd monument, maar te laat gerestaureerd’.

Sven De Leijer: ‘De jury is gewoon belangrijk voor De Slimste Mens. Het is zoals die blauwe pillekes op uw nachtkastje. Alles staat of valt er mee’.

Jan Jaap: ‘Ik heb onlangs een programma mogen maken met Joy Anna Thielemans. En nu met Erik. Ik zorg ervoor dat ik altijd programma’s mag maken met mensen die een slechter gebit hebben dan ik’.

Sven: ‘Ik verwacht niet veel van de kandidaten, maar met wat geluk zijn er straks twee in blijde verwachting van mij’.

Jan Jaap (over Erik Van Looy): ‘Ik denk, Sven, dat wij hier een historisch moment te pakken hebben, namelijk de meest onnozele vraag gesteld in een quiz ooit. Heb jij wel eens in een lawine gezeten? Nou leuk dat je het vraagt. Vorige week nog Erik’.

Hilarische momenten

Erik Van Looy vertelt een mop aan Xavier Malisse. ‘Love means nothing to a tennisplayer’. En legt dan de mop uit. Waarop Jan Jaap: ‘Je moet nooit een grap uitleggen, Erik. Kleine tip’.

Erik Van Looy blijft doorbomen over de jurk van Goedele, ontworpen door Nathalie Bzwbzwbzw. Hij bedoelt dus Nathalie Vleeschouwer, zoals we eerder al te weten kwamen, dankzij Frances Lefebure.

Sven en Jan Jaap laten zich gaan over tennis. ‘Ik heb vooral veel jokari gespeeld. Dat is tennis voor de eenzame kindjes. Met een tennisbal en een rekker. Je slaat en die bal komt terug’. Waarop Jan Jaap: ‘Ha ja, zo heb ik een hazenlip gekregen’. En Sven: ‘Ja, maar je moet niet met dat houten blok spelen’.

Goedele vertelt hoe ze in de garage van de VRT schriftelijk examen moest doen en geslaagd was. Waarop Sven: ‘Jij hebt dus automechanica gedaan?! Een vidangke doen. Garage Goedele. Geile mechaniek. Heb ik dat nu gezegd? Of gedacht?’

Sven speelt in op de opmerking van Dalilla en Goedele dat mannen grappig moeten zijn. ‘Der zitten twee aapjes in bad. Zegt het ene aapje tegen het andere aapje: ‘hoehoehoeha’. Waarop het andere aapje: doet er dan wat koud water bij’.

‘Niet tof hé’, dat is de opmerking van Van Looy na een vraag over WO II. Waarop Sven: ‘In de categorie rare uitspraken: WO II, niet tof hé’. En Jan Jaap: ‘Heel gezellig met ’n allen. Al die landen bij elkaar?. Je ziet elkaar nog eens. Besos….’. Sven gaat op het elan door en verzint raadselstjes. ‘Allez, doe een beetje voort … Bekkevoort’. ‘We komen een berg af met Jeroen Meus. Hij durft niet door een rivier. Ik zeg … Bangkok’. En dan Jan Jaap: ‘Ik zou graag namens het publiek willen vragen hou op met je ge … Bazel’.

Ook nu weer vernemen we leuke weetjes over Goedele Wachters. Ze is bijvoorbeeld geboren op vrijdag de dertiende (1975) en ze heeft een Vespa gehad. Nu zit ze liever ‘achterop’ de motor.

Xavier Malisse kent een black out en begint wat te wauwelen. Hij zoekt het woord ‘tournedos’ en heeft het over ‘touro, touro’. ‘

Kantelmomenten

Danilla scoort niet in de ‘3-6-9’-ronde, maar zet dat recht in de ‘Open Deur’-ronde.

In de ‘Puzzel’-ronde doet Goedele een uitstekende zaak.

In de fotoronde kent Malisse een pure ‘black out’ en lijkt zo alle kans op een overwinning te verspelen, ook al omdat Dalilla door de quiz raast.

Voor het eerst in dit jubileumseizoen doet de filmpjesronde zijn ding. Xavier lost alle antwoorden snel op, en ook Goedele is snel, maar omdat Xavier in de filmronde van Dalilla toeslaat, kan Goedele niet winnen.

De finale is bijzonder spannend. Zowel Goedele als Xavier flateren. Malisse slaat zelfs even tilt. Maar toch is het Goedele die in een zeer benarde situatie belandt bij een 1-1 stand. Maar Malisse kan het niet afmaken.

De eindscore (voor het finalespel)

Dalilla Hermans 377 sec.

Goedele Wachters 367 sec.

Xavier Malisse 329 sec.

De stand

1. Goedele Wachters 7 deelnames 4 overwinningen

2. Tijs Vanneste 3 deelnames 1 overwinning

3. Frances Lefebure 3 deelnames 1 overwinning

4. Dalilla Hermans 2 deelnames 1 overwinning

5. Bartel Van Riet 2 deelnames

6. Rob Vanoudenhoven 1 deelname

Dominique Deruddere 1 deelname

Sean Dhondt 1 deelname

Xavier Malisse 1 deelname

Nieuwkomer

Jens Dendoncker