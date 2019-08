Raymond Van Het Groenewoud krijgt tv-special ter ere van 70ste verjaardag MVO

21 augustus 2019

09u54

Bron: HBVL 4 TV Volgend jaar wordt Raymond Van Het Groenewoud zeventig jaar, en dat zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Hij krijgt namelijk zijn eigen, driedelige special op tv.

De documentaire zal in februari 2020 worden uitgezonden op Eén, zo weet het Belang Van Limburg. We worden dan getrakteerd op enkele interessante muzikale samenwerkingen, want onder andere Black Box Revelation en Zwangere Guy nemen enkele nummers van Raymond onder handen. De opnames vinden over twee weken plaats in Brussel.

Eén maakte al eens een gelijkaardig programma, toen komiek Urbanus zeventig werd.