Raymond van het Groenewoud blikt terug op zijn doorbraak Redactie

20 februari 2020

00u00 0 TV De jaren zeventig, dat waren de jaren van de doorbraak van Raymond van het Groenewoud, die vorige week zijn zeventigste verjaardag vierde. In deel twee van het drieluik 'Raymond!' wordt die woelige periode van de zanger gereconstrueerd.

Een halve eeuw geleden leefde Raymond in een piepklein kot in Brussel. In pure armoede, want hoe goed zijn debuutplaat 'Je moet eens weten' uit 1973 nu wel wordt gevonden, zo weinig stuks gingen er destijds over de toonbank. In de liefde ging het toen wel al vollenbak voor Raymond. Hij huwde met Zjoske Ceuppens, toen 19 jaar. 'Schoon madam, blijf bij mij uw leven lang. Da's lang, da's lang' bezong hij toen zijn geliefde. In 1977, na drie jaar, was het sprookje voorbij. Zjoske, die in 2011 overleed, werd opgevolgd door Daniëlle, die ook al werd bezongen in één van zijn liedjes. 'Oh Danielle, geef me kusjes, laat de rest ver van ons weg', klonk het destijds. Maar eeuwigheid kende Raymond niet. Daniëlle moest plaats ruimen voor Mieke De Backer, die zelf nog een relatie had.

Dat Raymond enkel voor de passie kiest, is duidelijk. "Raymond springt van de ene vrouw naar de andere. In het begin zat ik daarmee in. Ik dacht, Danielle gaat mij vermijden", getuigt Mieke vanavond. En wat denkt Raymond zelf? "In principe zou ik ook in zijn voor seks met de mannen. Maar de ontroering en de romantiek komen niet. Een vrouwengezicht maakt me duizelig. Dan is het oppassen om niet dadelijk te zeggen: wil je met me trouwen?"

'Raymond’, Eén, 21.30 uur