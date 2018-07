Rapper Drake in zee met HBO voor nieuwe serie TDS

30 juli 2018

23u16

Bron: ANP 0 TV Drake werkt met HBO aan een nieuwe dramaserie, getiteld Euphoria. De zanger en rapper is als uitvoerend producent bij het project betrokken, meldt The Hollywood Reporter. Zijn manager Future the Prince gaat dezelfde functie bekleden.

Euphoria is gebaseerd op een Israëlische serie uit 2012 en gaat over een groep middelbare scholieren. Zij krijgen te maken met zaken als drugs, seks, identiteit, social media, liefde en vriendschap. De hoofdrol is voor actrice Zendaya, bekend van haar rollen in The Greatest Showman en Spider-Man: Homecoming.

Voor Drake wordt het niet zijn eerste klus op het gebied van televisie. Hij was al uitvoerend producent van de vorig jaar uitgekomen documentaire The Carter Effect, over het leven van voormalig NBA-ster Vince Carter. Ook werkt hij met Netflix aan een remake van de misdaadserie Top Boy.