Rapper Boef zoekt steun bij Ingeborg in 'Tegen De Sterren Op', herbekijk de grappigste fragmenten MVO

02 februari 2018

11u39 0 TV 'Tegen de Sterren Op' is terug met een nieuw seizoen, en de eerste sketches slaan al meteen de nagel op de kop. Dit zijn de grappigste fragmenten uit de eerste aflevering op een rijtje.

Presentator Lieven Van Gils - aka imitator Jonas Van Geel - en zijn familie worden gevolgd in het programma 'Het Gezin'. Als echte workaholic neemt Lieven zijn job mee naar huis en dat loopt gegarandeerd fout.

De Nederlandse rapper Boef - of in dit geval Robrecht Vanden Thoren - heeft ondertussen veel spijt van zijn vrouwonvriendelijke uitspraken. Hij roept de hulp in van Ingeborg - Ilse De Koe - om zijn imago weer wat op te krikken. Al lijkt het voor hem toch moeilijk om niet in oude gewoonten te vervallen...