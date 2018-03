Rappende oma zet ‘Belgium’s Got Talent’ op stelten (+ alle andere toppers en floppers) Jolien Boeckx

23 maart 2018

22u34

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV Een staande ovatie vanavond in ‘Belgium’s Got Talent’ voor een rappende… oma. Jawel, MC Lily - Liliane Simons (66) in het dagelijkse leven - uit Borgerhout wil bewijzen dat niemand te oud is om te rappen. “Leve de diversiteit en weg met alle vooroordelen!”

We kennen deze olijke bomma nog als de rappende vragenstelster in het laatste seizoen van ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Toen al zorgde ze voor hilarische tv-momenten en daar deed ze vanavond in de vijfde auditieaflevering van ‘Belgium’s Got Talent’ met gemak nog een stapje bovenop. “Ik kom rappen over diversiteit. Dat wordt hoe langer ik leef, meer en meer belangrijk. Al die vooroordelen, ik word daar niet goed van”, zei ze. “Zo erger ik mij als mensen tegen mij zeggen: ‘Oh, jij bent al zo oud en gaat rappen?!’ Alsof er een wet bestaat tot op welke leeftijd je mag rappen. Nee, toch.” Van piercings tot tattoos, Afrikanen, monokini en boerkini: MC Lily liet geen enkel heikel punt ‘ongerapt’. “Ik schrijf mijn teksten volledig zelf. Ik heb geen budget om een schrijver te betalen”, grapt de oma. “En zelfs als ik dat had, zou ik het aan iets anders besteden (lacht).”

De jury was het unaniem eens: “Fantastisch goed gedaan! Dit is ongezien in ‘Belgium’s Got Talent’” Nog lovend waren ze over de ontroerende choreografie van zussen Devona en Shardee (17 en 19, Rotem). Devona lijdt aan een brozebottenziekte en zit daardoor in een rolstoel. Samen met haar zus brengt ze een moderne rolstoeldans, inclusief lifts.

Je zou het bijna vergeten, maar ook deze aflevering werd er een Golden Buzzer uitgedeeld door An Lemmens. Zij, en ook de hele Stadsschouwburg in Antwerpen en alle kijkers thuis, werden omver geblazen door de dansmoves van Avant Garde Collective (19-32, Leuven en Nederland). Twee jaar geleden wonnen zij de Nederlandse wedstrijd, Battle on the Dancefloor al. “Fenomenaal goed is dit”, aldus Lemmens. “Ik heb dit nog nooit gezien.” Een stijl valt er niet echt op de kleven, dit moet je gewoon zélf zien.

Ook deze twee heren van Rhytmic Mobility (17 en 23, Antwerpen) kunnen een stevig stukje dansen. Met hun popping-act nemen ze het publiek mee naar de jaren 80.

Eén van de opmerkelijkste verschijningen is deze Mermaid Celine (28, Sint-Amandsberg). Al12 jaar is ze professioneel zeemeermin. Speciaal voor ‘Belgium’s Got Talent’ komt ze met haar zelfgemaakte staart uit het water om het nummer You Said van Eurielle te zingen.

Wie al moest kokhalzen bij flannenman Maxime, wees gewaarschuwd voor volgend fragment. De Nederlandse goochelaar Jan (37) komt zwaardenslikken, maar met een ‘veiliger’ alternatief… ballonnen.

Op de tonen van Mark Ronson en Bruno Mars’ Uptown Funk sluiten we af. Niet zomaar gezongen, wel gespeeld door vier saxofonisten, een drummer en vijf verschillende nationaliteiten, oftewel het Unreal Sax Project (21-28, Brussel). De mannen, afkomstig uit o.a. Spanje, studeerden aan het Conservatorium van Brussel en maakten nadien de straten onveilig met hun aanstekelijke muziek.

En ook deze acts waagden hun kans: