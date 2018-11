Rani kroont zich ‘De Coninck’ van ‘De Slimste Mens’: het beste uit aflevering 18 Mark Coenegracht

14 november 2018

23u00 0 TV Twee keer met de vingers in de neus winnen en dan er bij derde deelname aan ‘De Slimste Mens’ niks meer van bakken.Dat is wat presentatrice Saartje Vandendriessche woensdagavond overkwam. Voor aanvang van de filmpjesronde had ze een schamele 54 seconden op de teller. Uiteraard won ze niet. Dat deed nieuwkomer Rani De Coninck. Ook in de finale knoeide Saartje er op los. Tot ze op 1-1 belandde en zanger Brel haar redde.

Er was weinig spannends te beleven aan de achttiende aflevering van ‘De Slimste Mens’. Tenzij je plots ging meeleven met de stuntelende, prutsende Saartje, die gaandeweg meer en meer in een black-out belandde en zowat niks meer wist. Populaire watersporten? Nog nooit gehoord van zwemmen en duiken! Puzzelen? Te moeilijk, behalve de puzzels van de concurrenten. Een fotoronde met gezichten en voorwerpen die op ‘-ert’ eindigen. Klik niet gemaakt. Tja, dan eindig je onder je beginscore.

Gelukkig was er nog de filmpjesronde waar ‘Schild & Vrienden’, maar vooral het drama rond ‘Lernout & Hauspie’ haar terug een beetje onder de mensen bracht. Winnen zat er niet meer in. Nieuwkomer Rani De Coninck had nog voor de start van haar filmpje een voorsprong van 195 seconden en kon, als ze snel genoeg stopte, niet meer verliezen. Ook al omdat Boris Van Severen zijn dalende curve niet kon ombuigen en nog slechter speelde dan dinsdagavond. Hij eindigde dit keer met 198 seconden. De laagste score sinds hij de quiz binnenstapte.

In de finale knoeiden Saartje en Boris lekker verder. Boris wist geen enkel juist antwoord te verzinnen over Spaanse regio’s of over Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe. Saartje vond dan weer slechts één naam voor politici met de meeste voorkeurstemmen in Antwerpen. Bij de vraag over Griet Opdebeeck vergat ze zich te laten zakken. Dat deed haar concurrent bij de vraag over Roger De Vlaminck node wel. En nog wel tot 1 seconde. Een panikerende Saartje wist niet beter dan dat ook te doen. Voor de tweede keer dit seizoen stond er bijgevolg een 1-1 stand op het scherm. Waarna Saartje de meubelen redde door Jacques te roepen op de vraag wat ze wist over Brel.

Exit Boris Van Severen, die zo goed als zeker in de finaleweken in de voorlaatste aflevering zal terugkeren. En mogelijk in de finale VTM-journaliste Julie Colpaert zal treffen. “Je kan deze quiz winnen”, maakte Erik Van Looy hem duidelijk.

De leukste quotes

Boris (over Saartje en Rani): “Twee prachtige vrouwen naast mij. MILF’s.”

Jan Jaap Van der Wal (over het boek Oei, Ik Groei): “Ik kende het boek helemaal niet. Ik wist dat het over baby’s ging. Ik dacht dat het de autobiografie van ben Crabbé was.”

Wim Helsen: “Ik ben een boek aan het schrijven over het Hollywood-avontuur van onze quizmaster.” Waarop Rani: “Da’s een heel dun boekje dan.”

Saartje (over haar relatie met de politie): “Ik heb wel eens een gesprekje gehad. Ik was gaan lopen en had mijn identiteitskaart niet bij. Dat werd een hele discussie. Ik moest uitstappen. Die agent herkende mij en zei ‘Amai gij steekt mij tegen als BV’. En ik zei gij steekt mij ook tegen.”

Jan Jaap (over luchtgevecht): “Vechten in de lucht. Dat is het businessplan van Raynair.”

Saartje: “Dat was tactisch zeer goed gespeeld. Ik heb zowat alles fout gedaan.”

Kantelmomenten

Saartje Vandendriessche maakt meteen duidelijk dat ze niet echt bij de les is. Bij een mopje schiet ze plots, vele seconden na de rest en terwijl het stil is, plots luid in de lach. Later in de quiz vergeet ze eerst dat de vader van haar kind een buitenlandse nationaliteit heeft. Hij is een Deen.

Saartje holt de hele quiz achter de feiten aan. Geen tijdwinst in ‘3-6-9’, geen extra seconden bij ‘Open Deur’ (score 62 sec. ), tijdverlies bij de ‘Puzzel’ (57’), tijdverlies bij ‘Galerij’ (54’).

Pas in de filmpjesronde kan ze enigszins terugslaan. Ze weet vier goede antwoorden bij haar eigen filmpje en scoort 70 sec. op het filmfragment van Rani. Zo eindigt ze vooralsnog nipt voor Boris.

De acteur verliest veel tijd tijdens het puzzelen en speelt een matige fotoronde.

Rani overheerst het spel en kan, nog voor de start van haar filmpje, niet meer verliezen.

In een slechte finale belanden Saartje en Boris op een 1-1-score, waarna Saartje haar vel in die ene seconde weet te redden.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Rani De Coninck 408 sec.

2. Saartje Vandendriessche 221 sec.

3. Boris Van Severen 198 sec.

De stand

1. Julie Colpaert 12 deelnames, 8 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Boris Van Severen 8 deelnames, 4 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

3. Saartje Vandendriessche 3 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen

4. Michèle Cuvelier 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

5. Omar Souidi 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

6. Viktor Verhulst 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

7. Saïd Boumazoughe 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

8. Hakim Shatar 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer

Ondernemer Wouter Vandenhaute