Rani De Coninck laat zich vanavond pijnigen in ‘De Slimste Mens’: “Als ik op m’n bek ga, doe ik dat liefst elegant” Frederik Velghe

14 november 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “Had je me toen de geboortedata van m’n kinderen gevraagd, ik had het niet geweten.” Vier jaar geleden duurde het ‘Slimste Mens’-avontuur van Rani De Coninck (48) één aflevering. Gekraakt onder de stress in het finalespel. Nu is ze uit op eerherstel, zo vertelt ze in Dag Allemaal.

Het is dus met een enigszins wrang gevoel dat Rani terugblikt op haar eerste ‘Slimste Mens’-passage in 2014. “Tijdens de finale tegen Adil El Arbi wou ik aan Erik vragen of ik er meteen mee mocht stoppen”, zucht ze. “Ik vond dat helemaal niet leuk en blokkeerde dan ook compleet.” En toch geeft ze zichzelf nu een tweede kans, met alvast één duidelijk doel: dat vervloekte finale­spel vermijden.

Was het zo erg om daar te zitten?

Ik ben geen quizzer, maar tot aan de finale had ik me nog redelijk goed geamuseerd. Maar in dat eindspel werd het plots zo ernstig, alsof het er toe doet.

En dan presteer je niet meer?

Ik had het gevoel dat m’n hersenen herleid waren tot een inhoudsloze massa. Als ze me toen gevraagd hadden wanneer m’n kinderen ­waren geboren, had ik het antwoord ook schuldig ­moeten blijven. (lacht)

Je zou je kunnen afvragen waarom je dan toch instemt met een tweede deelname.

Da’s de schuld van Wouter Vandenhaute. Ik ken Wouter al heel lang. Nadat ik in 1992 tot Miss Belgian Beauty verkozen werd, heeft hij me nog gecontacteerd voor een nieuw programma dat hij wou maken. Maar het is er nooit van gekomen. Nu goed, voor ‘De Slimste Mens’ verbond ik m’n lot aan dat van hem.

Hoe bedoel je?

Erik trekt al jaren aan Wouters mouw. Net als ik twijfelde hij heel hard om mee te doen, maar toen Wouter me sms’te ‘Als jij springt, spring ik ook’ heb ik natuurlijk toegezegd. Alleen al om Wouter ook op de pijnbank te zien. En zo ving Erik twee vliegen in één klap. Handig, want naar het schijnt kan Erik moeilijk vrouwen overtuigen om deel te nemen, omdat die er meer moeite mee hebben om af te gaan. Maar daar ben ik net goed in. Als ik op m’n bek ga, doe ik dat liefst elegant en met de glimlach. (lacht)

Heb jij je, je eerste deelname ­indachtig, grondig voorbereid?

Tja, had ik daar maar de tijd voor gehad. Ik had het te druk met m’n boek dat volgende week verschijnt.

‘Goed Plan!’, een boek vol recepten dat we absoluut geen kookboek mogen noemen.

Omdat ik helemaal geen kok ben, laat staan een chef. Ik ben een drukbezette moeder van drie kinderen die zich goed moet organiseren om ’s avonds gevarieerde en verse gerechten op tafel te krijgen. Dus ik deel vooral mijn aanpak en mijn favoriete recepten, die ik geleend heb bij mensen die daar veel meer verstand van hebben dan ikzelf.

Je springt niet mee op de trein van de dieethypes, want de gerechten in jouw boek zijn vaak stevige kost.

Stoofvlees, dat eet je nu eenmaal met frietjes. En bij witloof in de oven hoort een goeie bechamelsaus. Het belangrijkste lijkt me dat er afwisseling in het weekmenu zit.

Sandra Bekkari hoeft dus geen tweede keer een concurrentieslag met jou te vrezen?

Ik weet wat je bedoelt. We ­deden destijds samen mee aan Miss Belgian Beauty. Maar nee, ze heeft niets te vrezen. Ik heb zelfs een recept van Sandra in m’n boek gebruikt. Ik omarm haar met veel liefde en respect.

Iemand vergeleek jou ooit met haagwinde, een bijzonder hardnekkig onkruid. Die reputatie doe je met deze nieuwe ‘carrièrewending’ alle eer aan.

Je geraakt niet zomaar van mij af. (lacht) Ik vond dat wel een compliment toen. Ik vind altijd wel m’n weg, zonder al te fanatiek te zijn. En zo hou ik mezelf al 26 jaar staande in de media.

Maar een tv-programma, dat zit er al even niet meer in. Misschien brengt ‘De Slimste Mens’ nu wel iets teweeg?

Ach, dat mág zeker, tv is nog altijd een grote liefde van mij. Maar ik zie wel wat er op m’n pad komt, zoals altijd.

Jouw oudste zoon Beau zien we binnenkort in het nieuwe Eén-reisprogramma van Karine Claassen, ‘Bloed, Zweet en Luxeproblemen’. Treedt hij in jouw voetsporen?

Nee, dat denk ik niet. Beau heeft núl ambitie in de media. Hij was wel meteen enthousiast toen ze hem het idee voorstelden en op dat vlak lijkt hij wel wat op z’n mama. Openstaan voor nieuwe ervaringen en constant nieuwsgierig zijn. Het is een heel zware reis geweest, meer heeft hij me er nog niet over verteld. Dat worden dus nog spannende tv-avonden. Maar ik ben sowieso nu al trots op hem.