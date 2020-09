Rani De Coninck deelt haar ervaring in ‘Opvoeden doe je zo’: “Ik dopte de tutter van m’n zoon in honing” DBJ

17 september 2020

06u29 0 TV Kamal Kharmach (29), Kat Kerkhofs (32), Rani De Coninck (50) en Jelle De Beule (39). Dat zijn de bekendheden die zich vanavond over de opvoeding van een nieuw kind ontfermen in 'Opvoeden doe je zo', de panelshow van Pedro Elias (45).

Zo vragen ze zich af of het opportuun is om je vijftienjarige dochter te laten slapen bij haar vijftienjarige lief, maar ze keuvelen ook over een vroeger stadium in de opvoeding. Voor ouders is het niet altijd makkelijk om te weten wat pedagogisch verantwoord is en wat niet.

Dat beseft Rani De Coninck maar al te goed. "Toen ik mijn eerste kind op de wereld zette, mijn zoon Beau, had hij vaak een huiluurtje 's avonds. Mijn mama zei dat je zijn tutter in honing moest doppen. Dat was een groot succes en hij viel meteen in slaap. Later heb ik dan gelezen dat dit heel gevaarlijk is."

