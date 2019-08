Raf Van Brussel zingt nieuwe 'Thuis'-generiek (en die klinkt zo) JOBG

20 augustus 2019

00u00 20 TV 'Ik ben thuis': zo heet Raf Van Brussel (48) de 'Thuis'-kijkers vanaf 2 september al zingend welkom. De nieuwe begingeneriek was vanmorgen voor het eerst te horen op MNM en werd speciaal voor het 25ste seizoen geschreven door Niels & Wiels.

"Toen we Raf de demo hoorden zingen, was er meteen een klik. Zijn stem past perfect bij het lied en hoe de begingeneriek eruitziet: een match op alle vlakken", zegt producer Hans Roggen. De titel 'Ik ben thuis' lijkt erg op 'Je bent thuis', de vorige generiek. "Maar het lied is compleet anders. Uiteraard draait het wel nog altijd rond de warmte van het thuiskomen", aldus Roggen.

Voor Raf Van Brussel is het meteen ook de ideale gelegenheid om zijn zangstem nog eens boven te halen. De radiopresentator treedt nog wel op met zijn band en bracht in 2018 met 'Fire and Ice' zijn laatste nummer uit, maar daar hoorden we niet zoveel meer van. “Ik was meer dan vereerd om mijn stem te mogen lenen aan de titelsong van dit jubileumseizoen. De song zat al vanaf de demoversie in mijn hoofd en ik kreeg het er niet meer uit. Hopelijk vinden de meer dan 1,2 miljoen Thuis-kijkers het een even leuke oorwurm als ik!”

Het nummer is dus van de hand van Miguel Wiels en Niels Destadsbader. “Miguel en ik hebben geen moment getwijfeld toen we de vraag van Thuis kregen. Het is en blijft een brok tv-geschiedenis. Populair bij jong en oud. En als je daar dan de begingeneriek voor mag schrijven, dan is dat een mooi compliment”, aldus Niels. Miguel vult aan: “We waren onmiddellijk enthousiast om de nieuwe generiek te schrijven. Heel fijn om een nummer te mogen maken dat elke dag in meer dan een miljoen huiskamers wordt gebracht! We vonden bijna meteen inspiratie voor de tekst en muziek.”

Nieuw logo

Ook het logo van de populaire Eén-soap zit na vijf jaar in het nieuw. "We zijn helemaal klaar voor het 25ste seizoen", zegt Roggen. "Sinds mei zijn we al aan het opnemen. Intussen zijn we Halloween gepasseerd en staan de acteurs in hun winterkleren op de set.” (lacht)