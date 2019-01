Raf Jansen over de emotionele scènes in ‘Thuis’: “Eindelijk iets om als acteur mijn tanden in te zetten” HL

16 januari 2019

06u00

Bron: TV Familie 0 TV I n ‘Thuis’ zit politieman Dieter in zak en as. Hij loste op oudejaarsavond per ongeluk een schot tijdens een gijzeling en trof de kleine Sandrine, die zo in een coma belandde. Dieter wordt sindsdien verteerd door een prangend schuldgevoel. Acteur Raf Jansen (38) reageert in TV Familie op de verhaallijn: “Eindelijk iets om als acteur mijn tanden in te zetten.”

De voorbije weken hebben ‘Thuis’-kijkers de politie-inspecteur Dieter enkel te zien gekregen met waterige ogen, apathisch voor zich uit starend. En uit het weinige dat hij zegt, blijkt dat hij zich voorneemt om nooit nog een pistool in de hand te nemen. “Voortaan ben ik alleen nog maar die agent die een kind heeft neergeschoten”, klinkt het in de reeks. Tv-kijkend Vlaanderen voelt blijkbaar met hem mee.

Onhandige sloef

“Toen ik te horen kreeg dat ik deze verhaallijn moest spelen en dat mijn personage dus een kind zou neerschieten, schrok ik serieus”, zegt Raf Jansen. “Ik dacht: ‘Wow, dat wordt heftig en daar zal veel reactie op komen.’ Maar daarnaast had ik ook het gevoel van: ‘Yes, eindelijk een vette kluif om als acteur mijn tanden in te zetten!’ Ik speelde al vier jaar de onhandige, sympathieke sloef van Nancy.”

En jij was toe aan iets straffers?

Inderdaad. Wel, dat heb ik gekregen ook. En vanaf nu draagt Dieter voor altijd een zware rugzak vol emoties met zich mee. Dat geeft hem een andere kleur. Ik keek er echt naar uit om deze verhaallijn te spelen.

Ook al zou door Dieters toedoen een kind kunnen sterven.

Precies omdat het om zo’n pijnlijke en delicate aangelegenheid gaat, heb ik me extra goed voorbereid. Dieter gaat sinds dat ongewilde schot waardoor Sandrine levensgevaarlijk gewond raakte door een soort van rouwproces. Ik wilde elke fase van dat proces chronologisch correct en op de juiste manier spelen. Op de set hield ik me bewust wat afzijdig. Meestal doe ik tussen de opnames door al eens graag onnozel, want ik vind dat er ook gelachen mag worden. Maar toen hield ik me stil, om me beter op mijn rol te kunnen focussen.

Een zogenaamde tranenstick.

Ja, die hou je onder je ogen en de tranen beginnen te rollen. Zo’n stick kwam heel goed van pas, want sommige huilscènes moest ik vier of vijf keer na elkaar spelen. En ja, dan waren mijn tranen simpelweg op. Maar ik moest gelukkig niet constant zitten te wenen. Het kan juist heel pakkend zijn als je ziet hoe een man zijn uiterste best doet om géén tranen te tonen.

(lees verder onder de foto)

Veel kijkers huilen met Dieter mee, zo blijkt uit de massa ­reacties. Verrast?

Ja, echt wel. Al die commentaren zijn mooie complimenten. Ik ben blij dat het gelukt is, dat ik de kijkers een geloofwaardige, realistische inkijk geef in de schrijnende emoties van iemand die onbedoeld een drama heeft veroorzaakt. Ja, blijkbaar wordt mijn acteerwerk geapprecieerd. Daar twijfelde ik op voorhand wel wat aan, eerlijk gezegd.

Waarom twijfelde je?

Tja, Dieter heeft wel een kind neergeschoten, hé. In plaats van sympathie en appreciatie had ik een stortvloed aan haat over me heen kunnen krijgen. Maar gelukkig verwensen de kijkers mij niet en krijg ik vooral schouderklopjes. En er is veel compassie met mijn personage, mensen hebben met Dieter te doen.

Het is de eerste keer dat er zo massaal wordt gereageerd op jouw rol in ‘Thuis’.

Ja, en da’s normaal. Dit is mijn belangrijkste verhaallijn tot nu toe. Dieter heeft natuurlijk ook een bruiloft achter de rug, maar op een vrolijk, heuglijk verhaal met lachende personages wordt minder gereageerd dan op iets tragisch. Nu lijkt Dieter helemaal alleen te staan, maar de kijkers blijven hem in hun hart sluiten.

Word je hier op straat over aangesproken?

Ja, hoor. Dagelijks. En wat me daarbij opvalt: weinig kijkers vinden dat Dieter enige schuld treft. Alle kijkers lijken Dieter te vergeven. Ik heb nog geen enkel verwijt te horen gekregen.