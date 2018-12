Radiostem Layla El-Dekmak hield zich altijd op de vlakte, tot ‘De Slimste Mens’ Mark Coenegracht

04 december 2018

22u50 0 TV De kans is groot dat u tot vandaag nog nooit had gehoord van Layla El-Dekmak, de nieuwkomer in ‘De Slimste Mens’. Ze was dan ook nooit eerder op de nationale televisie te zien. Wel op nationale radio: vorig jaar bijvoorbeeld, op zomerse zondagochtenden op Radio 1 met ‘Dubbelbloed’. Layla was nooit happig om zelf enige biografische informatie te geven, maar in ‘De Slimste Mens’ lijkt de presentatrice wel een open boek. En dan wint ze ook nog eens meteen aflevering 28.

Na drie vlotte en duidelijke overwinningen moest MNM-boegbeeld Peter van de Veire vanavond zéér nipt de duimen leggen voor zijn jongere Radio 1-collega Layla El-Dekmak. Amper vijf secondjes bedroeg het verschil in de eindscore. Een beetje vreemd dat Van de Veire zich bij het laatste filmfragment wel erg weinig herinnerde over de begrafenis van mevrouw Bush Sr., maar hij had in de finale wel geen enkele moeite met de vlotte Jeroen Van Koningsbrugge. Die gooide heel snel de handdoek in de ring. Een volwaardige kandidaat was hij immers nooit.

Quizmaster Erik Van Looy bestookte Layla El-Dekmak met een hoop vragen. Wat ze had gestudeerd? Wat is haar afkomst? Of ze in bad zingt? Sport? Jeugdidolen had? Thee drinkt? Enzoverder enzovoort.

Door hem kwamen we een hoop dingen te weten over de presentatrice. Dankzij haar vader stroomt er bijvoorbeeld Libanees bloed door de aderen van Layla. “Ik ben dubbelbloedig. Mijn moeder is Vlaamse, uit Kalmthout, maar vader is van Libanon. Ze hebben elkaar ontmoet in Egypte in de wachtkamer van een dokter. Echt alle twee heel ziek. Het was snel in de sacoche”, aldus Layla. Papa Dekmak bleek ook kapitein in de scheepvaart en kwam vaak langs in Antwerpen, en verhuisde uiteindelijk ook naar de Scheldestad. Maar toen Layla twee jaar was, was de liefde tussen haar ouders over en verkaste papa Dekmak terug naar Libanon.

Layla bleek een goeie student, vertelde ze vanavond nog. “Ik heb taal- en letterkunde, theater-, film- en literatuurwetenschappen gedaan. En diploma’s gehaald.” Aan interessante weetjes was er geen gebrek. “In de douche zing ik heel vaak foute kitschmuziek”. En ook: “Ik had posters van Leonardo DiCaprio in mijn slaapkamer hangen”. Eigenlijk moest Layla El-Dekmak gewoon Layla Dekmak heten. “Maar de ambassade heeft er El en een streepje voorgezet”, onthult ze. Layla heeft naar eigen zeggen ‘een paar stamcafés, onder andere de Vitrin’. Ze gaat nooit bowlen, maar squasht 1 keer per week, doet aan yoga en planksurfen. Lekker eten maakt haar gelukkig, ze drinkt groene en verveine-thee en valt nooit in slaap achter het stuur.

En ja, er was ook een jeugdtrauma. ‘Door mijn lange haar had ik veel luizen. Op een bepaald moment in het tweede leerjaar heeft mijn mama mijn haar kort afgeknipt. Ik zat in een meisjesschool, en met zo’n coupe… Dat was verschrikkelijk. Vreselijk jaar.”

Voor de tweede dag op rij toont Jeroen zich als een hilarische kandidaat. Samen met Sven en Adriaan doen zij de studio daveren van het lachen.

De leukste quotes

Jeroen Van Koningsbrugge (over ‘dubbelbloed’): “Ik heb Surinaams bloed. Een emmer in de tuin. Maar voor de rest...”

Erik (tegen Sven De Leijer): “We hebben vandaag geen minister. Wel een mini-ster.”

Jeroen (tegen Van Looy): “Ik weet niet of jij de finale gaat halen” (nadat Erik gelachen heeft met Kylie Minogue, een fout antwoord van Jeroen).

Adriaan Van den Hoof (tegen Erik): “Heb jij thuis planten, of zijt gij de enige?”

Van Looy (na de eerste ronde): “Jeroen heeft heel veel gepraat maar niet gescoord. Peter heeft nauwelijks wat gezegd maar goed gescoord.”

Adriaan: “Ik heb een poetsvrouw. Ik mag die in natura met dienstenseks betalen.”

Een schokkend antwoord op de vraag van Erik: 21 percent valt ooit eens in slaap achter het stuur. Het ideaal moment om aan kijkers mee te delen wat je kan doen.

Kantelmomenten

Veel blabla en weinig boemboem in ‘3-6-9’, waar Peter meteen de leiding neemt. Ook in de ‘Open Deur’ hinkt Jeroen achterop.

De Nederlander puzzelt moeizaam en verliest tijd. Het is vooral Layla die erg snel haar puzzel oplost en zo de leiding neemt.

Jeroen speelt een sterke fotoronde. Peter en Layla verliezen tijd. Vooral de MNM-stem heeft een moeilijk thema.

In de filmpjesronde slaat Peter meteen toe en kaapt maar liefst 140 seconden weg van Jeroen, die nauwelijks wat weet over zijn filmpje over de gasaanval in Irak. Layla haalt 60 seconden binnen en heeft dan 7 seconden achterstand op Peter, die dus rustig zou moeten uitspelen bij zijn filmpje. Dat doet hij echter niet. Layla wint met 5 seconden voorsprong.

In de finale is Jeroen geen partij voor Peter. De Nederlander kan maar 8 goede antwoorden bedenken op vijf vragen. Peter weet 7 antwoorden en heeft nog 200 seconden over.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Layla El-Dekmak 384 sec.

2. Peter Van de Veire 379 sec.

3. Jeroen Van Koningsbrugge 204 sec.

Een blooper die je niet op TV zag. Na het finalespel vraagt hij aan Peter of hij morgen terug komt, maar verder dan een lach komt hij niet.

De stand

1. Julie Colpaert 12 deelnames 8 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Boris Van Severen 8 deelnames 4 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

3. Rani De Coninck 6 deelnames 3 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

4. Sven Gatz 6 deelnames 1 overwinning, 4 finales gewonnen, 1 finale verloren

5. Peter Van de Veire 4 deelnames 3 overwinningen, 1 gewonnen finale

6. Wouter Vandenhaute 4 deelnames 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

7. Saartje Vandendriessche 4 deelnames 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

8. Michèle Cuvelier 3 deelnames 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer

Presentator en man-met-groene-vingers Wim Lybaert