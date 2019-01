Radio 1-stem Karolien Debecker trok met Jan Van Looveren door Marokko: “Ik wist niet dat er een macho in me schuilde” SS

24 januari 2019

06u00

Bron: Story 0 TV In ‘Op weg met Jan’ trekt deze week Radio 1-presentatrice Karolien Debecker (39) met Jan Van Looveren door het onherbergzame binnenland van Marokko. Tijdens de lange autoritten is er veel ruimte voor ontboezemingen. “Als ik geen momenten voor mezelf inbouw, raak ik overprikkeld en ga ik in overdrive.”

Toen Karolien Debecker werd gevraagd om met Jan Van Looveren op pad te gaan, heeft ze toch even getwijfeld. “Ik kende Jan niet echt goed. Ik had hem al een paar keer gezien bij MNM, maar dat was het dan ook”, vertelt Karolien. “Ik heb dus vooraf toch maar eens mijn goede vriendin Britt Van Marsenille gebeld, zij kent hem wel goed, om te weten welk vlees ik in de kuip had (lacht).”

Toch was je nog niet overtuigd.

