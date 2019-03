Rachel durft thuis niet te zeggen

dat ze deelneemt aan ‘The Voice’: “Van mijn vader mag ik alleen maar liedjes ter ere van God zingen” JR

15 maart 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Haar blind audition in ‘The Voice’ was voor Rachel Ververs (22) net iets spannender. Want ze heeft thuis niet durven te vertellen dat ze vrijdag op tv komt. “Mijn vader is pastoor van een Afrikaanse kerk en zou het helemaal niet appreciëren dat ik een popnummer zing”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Vrijdag in ‘The Voice’ brengt Rachel geen vader en moeder mee die supporteren voor haar. “Mijn ouders weten nog altijd van niets”, legt de ietwat verlegen studente uit.

Dat zal na het lezen van dit interview wel anders zijn.

Ik weet het. Tja, als ze me ermee confronteren, zal ik niet anders kunnen dan de waarheid zeggen en hun reactie afwachten.

Waarom durfde je hen vooraf niks te vertellen?

Ze hadden het me zeker afge­raden, misschien zelfs verboden. Mijn vader is pastoor van een Afrikaanse kerk en heel conservatief. Mijn ouders zijn allebei superreligieus. Ik ben heel streng opgevoed, elke zondag naar de kerk en zo, nog altijd. Vanaf mijn achtste mocht ik wel in het gospelkoor zingen. Daar heb ik ontdekt dat muziek mijn leven is.

Dus zingen mag wel?

Ja, maar enkel liedjes ter ere van God. Mijn vader zegt altijd dat je geen twee meesters tegelijk kan dienen. Voor hem is enkel gospelmuziek oké.

En dan nu deze daad van rebellie.

Tja, ik dacht: ik ben 22, ik wil nu eindelijk mijn eigen leven leiden, op mijn manier. Ik geloof wel in God, maar niet op hetzelfde niveau als mijn ouders. Dus als ik een popliedje wil zingen, dan moet dat kunnen. ’t Is niet dat ik nu de kant van de duivel kies, hé.

Woon je nog thuis?

Nee, ik zit op kot in Brussel. Ik studeer criminologie. Maar het liefst van al zou ik van zingen mijn beroep maken. Ook als mijn ouders ertegen zouden zijn. Het is mijn leven, en ik wil deze droom niet zomaar opgeven.