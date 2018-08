Racen tegen Anthony Kumpen of boksen tegen Freddy De Kerpel: Andy Peelman daagt BV's uit in 'Wakandy' JOBG

10 augustus 2018

Racen tegen Anthony Kumpen of boksen tegen Freddy De Kerpel: Andy Peelman (34) is de man die alles kan. Of dat toch probeert. In zijn eerste eigen programma op VTMKZOOM, 'Wakandy', meet de acteur zich met BV's en topsporters - en dat levert hilarische situaties op. "Er wordt niet gerepeteerd, nee. Iedereen krijgt de echte Andy te zien."

Hij speelt al vier jaar inspecteur Koen Baetens in 'De Buurtpolitie', en onlangs nog stal hij de show in 'Boxing Stars' en '2 Sterren Restaurant'. Nu krijgt Andy Peelman zijn eigen programma: 'Wakandy', vanaf september op VTMKZOOM. Er valt dus bijna niet meer aan hem te ontsnappen. "Pas op, ik wil niet dat je élke dag Andy Peelman op tv moet tegenkomen, maar zolang ik aanbiedingen krijg die ik leuk vind, neem ik ze aan", zegt hij. "En dat was bij dit voorstel van VTMKZOOM niet anders. Sterker nog, ik vond dit echt de max. BV's, topsporters en kijkers die uitblinken in hun vakgebied mogen mij uitdagen. Ik ga geen enkele challenge uit de weg. De insteek van 'Wakandy' is dan ook 'Andy kan alles'. Maar toegegeven, misschien toch nét niet alles. (lacht)" Zo zullen we Andy op zijn bek zien gaan op de mat bij Nina Derwael, die recent goud pakte op het EK turnen. Maar ook in de boksring bij Freddy De Kerpel wordt hij niet gespaard, evenmin als op het circuit van Zolder, waar hij tegen Anthony Kumpen een 'donut' mag racen.

Zijn alle opdrachten zo gevaarlijk?

"Wat is gevaarlijk? (lacht) Toegegeven, ik heb wel schrik gehad bij een opdracht waarvoor ik moest turnen op een paard. Toen dacht ik wel even: 'Fuck, dat paard beweegt en ik moet hierop een handstand gaan doen?' Dat is wel gevaarlijk, natuurlijk. Maar ik mag geen enkele uitdaging uit de weg gaan, hé. (lacht) Ik heb me voor elke opdracht 200% gesmeten. Hoewel ik soms wel dacht: 'Wat ben ik hier weer in godsnaam aan het doen?'"

Ben je in het echt ook zo'n durver?

"Ik probeer wel zoveel mogelijk dingen uit, ja. Daarom is dit programma ideaal voor mij. Ik mag dingen doen die ik anders niet zou kunnen proberen, op plaatsen waar ik anders toch nooit zou komen. Iedereen gaat de échte Andy te zien krijgen in 'Wakandy', geen gespeeld rolletje. Ik krijg carte blanche en mag improviseren, da's net het leuke. Zelfs trainingen vooraf houden we niet. Alles moet zo spontaan mogelijk zijn. Uiteraard ligt er wel een script klaar waar ik kan op terugvallen bij een gebrek aan inspiratie."

Je doelpubliek bestaat uit kinderen.

"Het is inderdaad een kinderprogramma, maar ik stel toch vast dat ook mijn eigen vrouw en kameraden strijk liggen als ik hen de filmpjes met mijn stommiteiten laat zien. (lacht) Ik denk dus wel dat het programma zal aanslaan bij iedereen. Het publiek van 'De Buurtpolitie' bestaat ook voor een groot deel uit kinderen. Zo ligt de drempel al wat lager, want ze kennen mij al. Het enige verschil is dat het nu wel Andy is die een programma voor hen maakt, en niet inspecteur Koen."

"Ik heb een vrije goeie band met kinderen. Anders kun je zo'n programma ook niet maken. Ik vind het best leuk om voor en met kinderen te werken, want dat is zo'n dankbaar publiek. Dat geeft een fijn gevoel."

Denk je zelf aan kinderen?

"Ja, maar op dit moment heb ik daar echt nog geen tijd voor. We zien wel wat de toekomst brengt. (knipoogt)"

Het gaat hard voor jou op tv-gebied.

"Heel hard, maar ik geniet ervan. Het enige minpunt is dat mijn dagen soms wat kort zijn, met een slaaptekort als gevolg. Ik ben iemand die heel moeilijk nee kan zeggen. Maar toch heb ik geleerd om alleen opdrachten aan te nemen waar ik mijzelf goed bij voel, ik doe niks tegen mijn goesting."

Waarvoor mogen ze jou nog bellen?

"Voor een tv-programma met auto's, mijn passie! Als ze morgen een special maken over Parijs-Dakar, ben ik de eerste om die te maken. Op dat vlak ben ik echt een kind, hé. Maar ze mogen mij voor alles bellen, hoor."

Ga je ooit nog terug naar jouw job bij de politie?

"(vastberaden) Dat denk ik wel! Momenteel heb ik loopbaanonderbreking. Maar ik doe mijn werk als politieagent heel graag. Ik kijk er dus wel naar uit om die job ooit terug te hervatten. Ik besef ook dat dit tv-verhaal op een dag gaat stoppen. Zolang ze mij vragen, blijf ik dit doen. Maar ik had een leven voor televisie en ik zal sowieso een leven hebben erna. Als politieagent, dus."

'Wakandy' is vanaf 3 september dagelijks te zien op VTMKZOOM, en dat 40 afleveringen lang. Dit najaar komen ook 'Elvis & Benny' met Adil El Arbi, 'K3 Roller Disco', 'The Voice Kids. Extra' en 'De Buurtpolitie. Extra' naar de zender.