Raad van bestuur VRT vraagt aan directie om aanbevelingen van audit uit te voeren BDB

12 oktober 2020

20u09

Bron: Belga 0 TV De raad van bestuur van de VRT vraagt aan de directie om de aanbevelingen van Audit Vlaanderen concreet en volledig uit te voeren. Dat is maandagavond beslist, meldt de persdienst van de openbare omroep.

Vorige week raakte bekend dat het rapport van Audit Vlaanderen over mogelijke onregelmatigheden in het toenmalige directiecollege van de VRT wel degelijk pijnpunten heeft blootgelegd in de werking van enkele afdelingen van de openbare omroep. Het citeert voorbeelden waarin de voorbije jaren de procedures en regels zijn omzeild of niet gerespecteerd. De leden van de raad van bestuur zijn volgens de persdienst niet bereikbaar voor verdere commentaar.

De raad van bestuur van de openbare omroep besprak maandag de algemene lijnen en de aanbevelingen van dat rapport. "De raad van bestuur vraagt aan de directie van VRT concrete en volledige uitvoering te geven aan de aanbevelingen die gedaan werden. Hierbij staan een correcte toepassing van de wet op de overheidsopdrachten, een sterk en adequaat organisatiebeheer en aanscherping van het integriteitsbesef voorop", luidt het.

Onregelmatigheden

In februari raakte bekend dat Audit Vlaanderen, het agentschap dat de Vlaamse administratie onder de loep neemt, een onderzoek opstartte naar enkele contracten bij de VRT. Daarin werd nagegaan of er al dan niet sprake is van onregelmatigheden. Er werd ook bekeken of er op het vlak van integriteit en deontologie zaken fout liepen. Enkele kranten schreven dat het zou gaan over het contract met productiehuis De Mensen (bekend van onder meer ‘Blokken’ en de programma's van Tom Waes) of het contract tussen de openbare omroep en een art-director.

Peter Claes, de voormalig directeur Media en Productie, was toen verantwoordelijk voor die contracten. Claes zelf verliet in februari de openbare omroep na een aanslepend conflict tussen hem en de rest van de directie.

