Quizmaster Jeroen Meus scoort vlot boven het miljoen met ‘Twee Tot De Zesde Macht’ MC

26 februari 2019

00u00 0 TV De stap van de kookpotten naar de quiztafel is Jeroen Meus (foto) voorlopig goed bevallen. Met 1.251.000 kijkers zondagavond heeft hij zijn start in 'Twee Tot De Zesde Macht' niet gemist. Ook Tom Waes opende die avond sterk met 'Undercover', de nieuwe politiereeks: hij was goed voor 1.244.000 kijkers.

Op vrijdag scoorde 'The Voice van Vlaanderen' fors met 851.000 trouwe fans (live plus uitgesteld kijken de dag zelf). 'Temptation Island', dat vorige week op VIJF startte met een dubbele aflevering, verloor heel wat terrein en moest het stellen met 299.000 kijkers (live plus uitgesteld kijken de dag zelf). Een pak minder dan een week eerder, toen er 403.000 mensen afstemden op dit 'guilty pleasure'. Na het weekend klokten de hormoonbommetjes uiteindelijk af op 479.000 kijkers. Vorige week waren er dat gemiddeld 532.000. 'The Voice' zat zondagavond aan 970.000 kijkers, vorige week aan 974.000 fans.