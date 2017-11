Quiz 'Twee tot de zesde macht' stopt met onmiddellijke ingang EB

Archiefbeeld. TV 'Twee tot de zesde macht', de quiz die De Pauw op zondagavond presenteert, wordt niet langer uitgezonden.

Dat meldt de openbare omroep nadat het zijn samenwerking beëindigde met televisiemaker Bart De Pauw na klachten over grensoverschrijdend gedrag. De quiz was elke week goed voor om en bij het miljoen kijkers. Het programma was aan zijn vijfde seizoen bezig.

In 'Twee tot de zesde macht strijden drie teams van twee spelers onder leiding van Bart De Pauw voor de overwinning. Twee ploegen nobele onbekenden nemen het daarbij op tegen een team van bekende Vlamingen. Dat bekende duo wordt elke week geselecteerd uit een poule van zes BV's: de zesde macht.